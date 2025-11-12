流浪小貓遭洪災失去家園！暖心志工幫助牠重迎新生

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

美國德州日前發生一起暖心的貓咪救援事件，一隻在洪災後倖存下來的流浪貓被人從報廢的烤箱中發現，這隻小貓雖然全身髒兮兮且虛弱不堪，但經過救援人員的悉心照料後，最終成功恢復了精神，目前仍在收容所內等待著屬於自己的幸福。

根據外媒報導，這起事件發生於德州一處受洪水嚴重侵襲的住宅區，當地一名清潔工在災後進行現場清理時，意外在一個破舊的烤箱內驚見一隻渾身濕透、沾滿泥巴的小貓，由於擔心貓咪受傷或脫水，她隨即聯繫了當地動物救援機構。

經過救援人員的悉心照料下後，小貓逐漸恢復健康與活力

(示意圖/Unsplash)

救援人員接獲消息後立即趕抵現場，發現這隻浪貓的身體狀況相當危險，牠的體力幾乎耗盡且極度脫水，仍試圖支撐著站立，所幸經過初步治療與補水後，小貓的狀態逐漸穩定，並在恢復後還輕聲喵喵叫，似乎對救援人員充滿感激。

目前小貓的精神與身體狀況相當健康，救援單位正積極為這隻貓尋找家庭領養，希望能讓牠早日得到自己的歸屬，許多網友們也在看到這段經歷後紛紛留言祝福「小貓真堅強」、「好人一生平安」、「願全天下的貓咪都能被好心對待」。