流浪教師變社工師 廖珮秀助醫護病家獲關懷典範獎

（中央社記者沈佩瑤台北26日電）從流浪教師到投身處理醫療事故與爭議領域，台大醫院雲林分院院聘資深社工師廖珮秀用溫柔同理，構成支持病家與醫護力量10多年，今天獲衛福部醫療關懷力典範獎表揚。

挺著圓滾滾的大肚子，廖珮秀下午特地從雲林到台北來領獎，讓肚子裡的寶寶一起感受獲獎喜悅。即將迎來三寶誕生之際獲獎，她談起這段雲林女兒回鄉服務成典範的故事，一切得由流浪教師到醫院當行政助理說起。

廖珮秀10多年前加入台大分院雲林分院團隊時，工作之一就是處理客訴，因為這個業務歸在社工組，她有機會近距離觀察社工日常，漸漸被社工對人的同理心與特質吸引，乾脆一邊工作一邊進修，最後甚至通過考試，取得社工師資格。

長期致力於處理醫病溝通與爭議，廖珮秀如今已是院內醫病關懷小組核心成員。她形容自己是居間支持的環節，第一時間與病家溝通、安撫情緒、說明程序，同時協助醫療團隊穩定現場、重建信任，讓病家與醫護能得到安慰或解除壓力，是她成就感來源，也是持續前進的動力。

衛福部今天舉行114年醫療關懷力典範獎頒獎典禮，表揚長期投入醫療事故關懷與醫療爭議調解、成效卓越的個人團體。頒發關懷典範獎9名、卓越領導獎3名、調解典範獎7名、標竿機構團體獎6家機構及公務績優獎4縣市衛生局。

醫療事故及爭議發生，就像一場突如其來的暴雨，讓醫病雙方都措手不及。衛福部次長林靜儀致詞時感謝所有得獎者的付出與貢獻，期勉能持續秉持「醫療事故預防及爭議處理法」精神，也就是「即時關懷、調解先行、事故預防」理念，共同營造更為溫暖安心的醫療環境。（編輯：李亨山）1141126