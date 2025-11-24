流浪犬左前腳重傷 新北動保處腹部皮膚移植手術助康復

cnews204251124a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市土城區，疑有1隻左前腳嚴重受傷的流浪犬。新北市政府動物保護防疫處表示，接獲通報後動保員隨即前往救援，將犬隻送往中和動物之家治療。獸醫師檢查發現，浪犬左前腳腕至腳掌背側皮膚有大面積缺損，最終進行皮膚移植手術修復。這隻親人又勇敢的狗狗「沙拉」，手術後康復良好，目前正在中和動物之家，等待願意照顧牠的溫暖家庭。

獸醫師黃繼霆表示，浪犬「沙拉」因左前腳受傷，被民眾發現後通報救援，後送至中和動物之家。檢查後發現，左前腳腳掌嚴重腫脹，腕部至腳掌皮膚大面積損傷，於是先進行清創與包紮處理。由於腳腕處一圈皮膚缺損，無法自然癒合，經評估後以犬隻腹部皮膚進行移植，並將左前腳與腹部縫合固定兩週，以利皮膚順利貼合。兩週後再將腹部皮膚切下，縫合至腳部缺損處。經過細心照護與持續換藥，「沙拉」復原情況良好，成功保住左前腳。

動物之家動保員文季嬌表示，「沙拉」個性親人、愛撒嬌，常主動翻肚皮讓人撫摸。牠原本左前腳傷勢嚴重，最壞情況可能需要截肢，所幸手術成功保留了前腳。雖然因傷導致行動略受影響，但仍能自如生活，這對牠的生活品質有極大幫助。目前「沙拉」已完全康復，開放民眾認養，盼能找到疼愛牠的家人。

新北市動保處表示，任何動物的生命都彌足珍貴，值得全力守護。民眾若發現需要救援的動物，可撥打「1959」動保專線，或致電動保處24小時通報電話（02-2959-6353）。動保處設有「毛寶貝醫療中心」，提供完善的收容與醫療照護，讓受難動物獲得即時幫助。同時也鼓勵民眾以認養代替購買，認養犬貓可享免費醫療諮詢、疫苗注射等多項優惠。

照片來源：新北市府提供

