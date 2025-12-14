流浪狗每天叼禮物回報！愛狗男感動不已 決定收編牠成家人

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

聖誕節將至，除了和朋友交換禮物外，也別忘了家中的毛孩！泰國一名愛狗人士Niall Harbison在蘇梅島當地的流浪狗提供新鮮的食物，一開始僅僅只是出於善意的舉動，令Harbison沒想到的是，竟會有一隻狗狗帶著「禮物」回報給他，讓他感動不已。

泰國一名愛狗人士Niall Harbison在蘇梅島當地的流浪狗提供新鮮的食物。（圖／@NiallHarbison X）

這段特別的緣分，被Harbison分享在 X 上。他去年在社區遇到僅有4個月大的Snickers，每天Snickers都準時出現在人行道上，牠不但溫馴，且沒有攻擊性，Harbison都會上前和他打招呼或是關心他。

過了一段時間後，Snickers開始用自己獨特的方式回報這份關心。Snickers會叨來一些樹枝、葉子，甚至是一隻拖鞋或玩具。而這樣的互動默默地持續了1年，收到這些「禮物」讓Harbison非常感動。因此，當Harbison創立「Happy Doggo」救援組織後，決定收留Snickers成為自己的家人，為這段感動的緣分，畫下最溫暖的句點。



