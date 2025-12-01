南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

嘉義布袋一名10歲男童，30日下午拿著垃圾要去倒，突然一隻流浪狗從遠處朝他狂奔而來，男童嚇得扔下垃圾，拔腿衝刺快跑，沒有被追上咬傷，沒想到家畜所前往捕捉時，竟然遭到一對長期餵養流浪狗的夫妻阻擋，家畜所認定餵養民眾就是飼主，將依法開罰。

流浪狗狂奔而來！男童驚逃 家畜所捕捉被餵養夫妻阻擋

黑狗狂追男童，男童拔腿逃命，還好迎面來了一名大人，黑狗這才調頭離開。（圖／民視新聞）

聽到垃圾車的聲音，小男生提著垃圾袋要去倒垃圾，卻不斷回頭。「汪汪！汪汪！」原來是有一隻黑狗不斷的狂吠，甚至從馬路斜對面朝他狂奔而來，小男生嚇得扔下垃圾，拔腿逃命。還好迎面來了一名大人，黑狗這才調頭，改去追垃圾車。救男童民眾描述當時情況，「那隻狗突然跑出來，那孩子丟了垃圾跑過來，我才走過去，就幫忙他喝斥。」男童阿公心疼的說，「我孫子就從這裏走過來，狗追他，他跑到那邊，好險有大人看到，一定會擔心的。」黑狗追男童的地點就在嘉義縣布袋鎮永安里，十歲男童被這麼一追，整個嚇壞，現在出門都很怕狗。家長也說，這附近很多流浪狗，搞得住戶出門都很緊張。男童母親擔心的說，「狗都會追人，這裏的野狗很多，整群都在那邊，因為那些狗都會瞪人，作勢要咬人，很凶。」

廣告 廣告

流浪狗狂奔而來！男童驚逃 家畜所捕捉被餵養夫妻阻擋

家畜所前往捕捉時，竟然遭到一對長期餵養流浪狗的夫妻阻擋。（圖／民視新聞）

嘉義縣家畜防治所獲報後立即派人到場捕捉，卻遭到民眾阻攔。嘉義縣家畜防治所長林珮如表示，本所隨即派員前往捕捉，竟然遭到一對夫婦阻攔，並表示該犬隻很乖 不會追人，而且是他長期餵養的犬隻。本案後續將函請該名飼主依法提出意見陳述，如果未依規定完成絕育、晶片以及狂犬病疫苗施打等等，將最低開罰8萬3。另犬隻沒有七歲以上人員陪同，將依疏縱犬隻，依法開罰1萬5千元。不久前，布袋觀光魚市場也發生流浪狗趁著打烊時，偷吃攤販放在保麗龍盒裏的魚，還有魚販說被流浪狗撞到肋骨斷掉，魚市場和男童所住的永安里只有四公里的距離，嘉義縣沿海流浪狗為患，居民人心惶惶，只盼政府能夠採取更有效的措施，保障他們出入的安全。

原文出處：流浪狗狂奔而來！男童驚逃 家畜所捕捉被餵養夫妻阻擋

更多民視新聞報導

發錢了！「這地方」加碼普發2000元 重陽禮金也提高

拍板定案了！民進黨3縣市首長初選要辦「電視政見發表會」

轎車突從路邊鬼切 後方休旅車追撞側翻2人傷

