流浪者紀事
美國搖滾龐克教母佩蒂．史密斯傾訴生命中一段段帶著美好善意的記憶：雙親帶給她富有人文精神的成長沃土，弟弟和妹妹在她人生關鍵時刻成為重要支柱；俯拾即是的文學、音樂作品，支持她畢生堅定的信念；知名傳奇如巴布．狄倫，甚至是達賴喇嘛，在她的音樂之路上一一出現。
上世紀電報線的電桿，橫掃過一望無際的平原。它們可明白自身的重要性與對旅人的影響？我召喚出它們的起源故事：被犧牲的樹、鋸倒它的伐木工，一邊想著攀上電桿的年輕工人架設電纜時的心念。這是我能做到的事：靜坐、神遊，帶著收穫來歸。但此刻我想更進一步，帶身體一起上路，坐在飛馳列車的窗邊，攜著敞開的心與展開的筆記。
小冊子散落四處，還有一枚飛鏢與地圖。我匆匆將少許物品塞入行囊，招來計程車，從賓州車站搭上前往波士頓南站的火車。五小時的流動風景，可以是美國任何地方。抵達南站，轉乘彼得潘巴士至伍茲霍爾碼頭，再搭渡輪前往菲利克斯內克的鹽沼與新英格蘭海。我跟隨指標行向埃德加敦，這座下島地區的城鎮是我隨機選定的寫作點，希望在那重拾靈感。客房附有後陽臺，灑落著橡樹的綠蔭。遠處站著一座燈塔，以石膏塑成，彷彿臨摹自孩童的畫。我愉快地在面對燈塔的玻璃桌攤開筆記，窗外有條小徑，蜿蜒通向淺灘，帆船靜泊於如鏡的水面。
我下不了筆，索性外出探索，穿過大廳與陽臺，像個隱形人。遠處的查帕奎迪克島籠罩在悲傷的迷霧裡：溺斃的女子、未來的參議員、家族最小的兒子。或許那座孩童的燈塔會射出一道光，把我引回善念。若我斷髮齋戒呢？把自己全心奉獻給孩子？若世界逆向旋轉，所有的過錯都獲得修補？
我信步走著，隨海濱小徑前行。路邊海草叢生，腳下有溼地的痕跡，不如南澤西濃烈，那裡蚊蚋成群、長滿陰森高草，還有長腳昆蟲肆虐。此地的景觀較為溫馴，仍不乏熟悉感：豎著黑色長帆的船隻、尖叫的小孩、沙地與刮痕，一片純淨的沼澤彷彿來自異星。天空蒼茫，我從燈塔後方接近，它立在寬大的基座上，周圍鋪著瓷磚。一家人聚在塔前，爸爸說：「站到媽媽旁邊，好，笑一個！」女孩頂嘴：「我不想笑。」母親問：「為什麼呢？」女孩說：「我不想被以後的人看見我大笑的樣子。」她頂多六歲大。
我走近一看，原來燈塔是複製品，樸素的塔身掛著一面銘牌，寫道：「埃德加敦兒童紀念燈塔。」地磚是一圈平整的石塊，鐫刻著已逝孩童的姓名。我默立半晌，想起史蒂芬妮．霍特，決定為她獻上一顆石頭。或許，這是我來到此地的原因，讓她與環繞燈塔的孩子相伴。
回到房間，排山倒海的疲憊襲來，我仍堅持坐到玻璃書桌前寫作。一隻孤零零的蚊子嗡嗡作響，掠過我的臉頰。「別逼我殺你。」我說。牠持續打轉，發出尖銳的嗡鳴。「別逼我殺你。」我放慢語速，嚴正重申。牠似乎聽懂了，停止鳴叫。我們很可能同時睡著了，一個削瘦的年輕人在夢中翻閱我的日記。「有幾條路徑被堵住了，」他說：「我替妳疏通吧，不過就是動脈阻塞，或一道冗長未解的方程式，我很擅長這些。」「好吧，請便。」他專注地讀起日記，用鉛筆輕輕標記，我好奇他將發現什麼。
遠方傳來沉悶的警笛，我從迷糊中醒來，仍坐在桌前，昏沉又飢餓。兒童燈塔發出一道紅光，如鑲嵌在宇宙指環上的合成紅寶石──可以從漫畫封底廣告訂購到的款式。我往外走，驚見滿天銀河，陰陽般的月亮被切成兩半，像一塊黑白餅乾。沿曲折小徑走到鎮上，店都關了，我在破屋後的小巷找到一輛餐車，拎著一袋炸蛤蜊和黑咖啡，坐到一處高起的路邊，在那塊月亮餅乾下，思索為何流連至此。
年少時，曾幻想自己來自遊牧部族，穿著無聲的鹿皮鞋，奔馳在赤紅大地，尋找即將降落的飛船，他們會帶走我這個失散的外星孩子。父親血液裡流淌著被追捕者和流亡者的基因；母親血脈中奔湧著探索者和女獵人的宿命。一切都在我們體內：穿舊的鹿皮鞋、轉動的經輪、薩滿的沙鈴、聖骨匣、千手觀音。流進親族的血輪，此刻凝成這些文字。
天色破曉，我繞道返程。枝椏迎著強風在蒼白的天空搖曳，海草在地平線底下波濤起伏，如一九七一年布萊斯．馬爾頓作品的色調：一抹淡黃，被銀風吹散。男孩在我體內，一如蚊子、燈塔和紀念石。我是墜落者，不是死去只是跌落；不是被拋離，而是猝不及防。我非天選之人，永難彌合自身的過錯，那些傷痕無法修補，只能任時間的縫線慢慢溶解。一次又一次，被忽略的人敲響我的門，我耽溺在個人的追尋和思緒中，未曾留心駐足門外的逝者。
我想念山姆．謝帕德，想念兩人長長的散步、在咖啡館說不完的話、一起彈奏的老藍調。他承諾過我：「我們將拖著腳步共赴老年，我開卡車去接妳，到墨西哥寫作。兩個飽經風霜的老友。」我多想告訴山姆，後悔當時沒拋下一切，在他生命的盡頭多陪伴他。那時我太倔強，以為我們還有全世界的時間。
來到下島本想寫作，卻經歷一連串微小的狂喜：瞬間綻放，又即刻凋零，蓬勃的自然化解了莫名的哀愁。奇幻的心，奇幻的旅程，回溯時光，我重新找到山姆。我循著祖先逃亡的足跡，追索擁有洗衣婦和牧羊人之手的哈特家族，看見坐在門廊彈曼陀林的外祖母。我們誤入一條小徑，被帶向失落的愛、夭折的孩子與無法深交的過客。我們穿越時光，尋找一隻安撫的手、一張來不及看清的臉，以及艱辛卻懷抱希望的夜晚。「繼續前行。」有個聲音說：「今夜不過是未來千夜的其中一夜。」「繼續前行。」我喃喃複述，夢的透視圖在眼前展開，我穿過動物園的鑄鐵大門，奔赴那道遙不可及的幻影──親生父親的臉龐。我請他跟我分享祕密，讓我解開自己這道謎。
的里雅斯特的海鷗俯衝入海，接著在空中盤旋挑釁，不曾靠岸，讓人無法觸碰牠們純潔的羽翼。的里雅斯特，我心中的悲傷之城，我曾夢想此地。我知道面朝亞得里亞海的壯麗廣場，知道歷史悠久的托馬塞奧咖啡館，作家斯韋沃與薩巴曾是座上嘉賓。
知道山丘上的城堡，里爾克曾在那裡對天使宣講，寫下《杜伊諾哀歌》（Duino Elegies）。我也清楚喬伊斯的漂泊往事，但一無所知的是這座城市的陰暗罪行：聖薩巴製米廠在一九四三年秋天被改造成轉運營，囚禁即將被送往奧斯維辛的猶太人。
那是義大利唯一設有火葬場的集中營，戰爭結束前，納粹銷毀了它，連同罪證的痕跡。然而，它的輪廓仍可藉由磚牆窺見，在長方形鋅質地板的汙漬裡辨認。寂靜瀰漫在鄰近的死亡囚室，以及掛滿十字架的大廳。穿過狹窄的展廊入口，我瞥見三把金屬湯匙，與一只掛著鏈條的懷錶，指針冰冷地停在七點二十五分──被凍結的時間。空間內還有褪色的布質星星、兩副貼著標籤的金屬細框眼鏡，上面的字跡已然模糊。紫色的條紋囚衣，曾經裹著遊走在清醒與惡夢之間的軀體。
一股沉重罩頂，喚回數年前參觀廣島和平紀念館感受過的無力。館內陳列著原子彈受害者的卑微遺物：燒焦的三輪車、外套碎片、破爛的洋裝、童鞋。整座城市幾乎被焚為灰燼。如今廣島從廢墟中重生，臨別時我想到，真正留下的是那片土地本身。我跪下，親吻塵土，替父親輕聲祈求寬恕。
我覺得自己像那群海鷗，栽入混沌的海洋，所到之處總喚起他鄉記憶。我仍收拾行裝，匆匆告別的里雅斯特朦朧的街巷與路邊咖啡館，登上前往波隆那的火車，凝望雄偉卻傾頹的塔樓，想著葛雷戈里．柯索。再轉往佛羅倫斯，端詳米開朗基羅未完成的奴隸雕像，又因一件任務改道羅馬。
我讀到果戈里常駐於俄羅斯畫家亞歷山大．伊萬諾夫的羅馬畫室。飽受磨難的伊萬諾夫，耗費近二十年心力，瘋狂創作巨幅晦澀的《基督顯現於民眾前》（The Appearance of Christ Before the People）。我渴望探訪畫室，好奇是否能捕捉他精神的餘暉。我在筆記本潦草寫下幾個住址，但關鍵街道早已更名，昔日俄羅斯畫家群聚的「費利切街」，改名為「西斯蒂納街」。希臘咖啡館立著果戈里的紀念碑，及一長串聲名狼藉的主顧名單，卻找不到伊萬諾夫傳奇畫室的蹤跡，那裡本該有鷹架與寬闊天窗。也許這是一場荒誕的追尋，只為實踐我的偏執，它凌駕了其他執念。
在萬神殿旁的金杯咖啡館，我站著慢飲，腦海浮現多年前尋覓過的年輕畫家，時間之線再次纏上手腕。我努力尋找霍華德．米歇爾斯，十八歲初遇時，我們都是滿懷理想的藝術青年。那天大雨滂沱，地址墨跡暈開無法識別，幾經周折，在鏽蝕的默特爾高架鐵道旁找到他的居所。他在巨大的臥房獨居，每當列車經過，空間跟著顫動。我們都未滿二十二歲，他用髒毛巾擦乾我的頭髮。畫布從地面疊至天花板，略帶德庫寧的風格，同時跳脫他的影響。仰望那些作品，我明白自己當不成畫家，我缺乏那種強韌的力道與身體意志。這留下一道深刻的疤痕，我領悟到：必須分辨夢想與天職。時光倒轉，童年的我央求母親教我識字。是文字最先誘惑了我，而我也終歸文字。
我們身處地球的棋盤，試圖挪動棋子，卻被漠然的巨人之手隨意擺布，跌入命定的軌跡。該如何是好？退後一步，向內尋求應行之道，盡己所能地去奉獻。我想寫帶點救贖意味的故事，如《木偶奇遇記》（Pinocchio）：一個由父親傑佩托雕成的瘦長木偶，生性淘氣，常受引誘逃跑，最終為拯救父親犧牲自我。木偶奇蹟似地獲得赦免，從毫無生氣的木頭變成真正的男孩。皮諾丘找到自身的良善，亦明瞭父愛的價值。我有兩位父親，相識的與陌生的，他們遞來訊號，如羽毛飄落，賜予我不可動搖的愛。
（本文摘自《天使之糧》一書，新經典文化出版）
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 18 小時前 ・ 10
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 7
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 119
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 9
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1047
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 5
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 410
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 134
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 66
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 14 小時前 ・ 21
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 499
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 4
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 21 小時前 ・ 11
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 4
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35
造謠不斷！網傳高市早苗認台灣屬中國 民進黨秀原話狠打臉
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導日本首相高市早苗近期喊出「台灣有事論」掀起中日兩國波瀾，而高市早苗昨（3）日在參議院全體會議中，針對中國在1972年《日中聯合聲明》宣稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」則強調尊重並理解，而且對台灣立場不變。豈料，高市早苗一席話卻遭網友扭曲成「承認台灣屬於中國一部份」；對此，民進黨發言人吳錚今（4）日秀原話狠打臉，相關內容也曝光了！民視 ・ 14 小時前 ・ 226
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 2 天前 ・ 191
美債恐遭血洗！華爾街示警：新任Fed老大竟是「背後兇手」？
美國聯準會（Fed）新主席遴選進入倒數階段，知情人士透露，川普政府首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）出線機率相當高。然而，華爾街分析師警告，若由哈塞特接掌聯準會，美國公債市場恐面臨嚴峻考驗。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 10