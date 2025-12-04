美國搖滾龐克教母佩蒂．史密斯傾訴生命中一段段帶著美好善意的記憶：雙親帶給她富有人文精神的成長沃土，弟弟和妹妹在她人生關鍵時刻成為重要支柱；俯拾即是的文學、音樂作品，支持她畢生堅定的信念；知名傳奇如巴布．狄倫，甚至是達賴喇嘛，在她的音樂之路上一一出現。

上世紀電報線的電桿，橫掃過一望無際的平原。它們可明白自身的重要性與對旅人的影響？我召喚出它們的起源故事：被犧牲的樹、鋸倒它的伐木工，一邊想著攀上電桿的年輕工人架設電纜時的心念。這是我能做到的事：靜坐、神遊，帶著收穫來歸。但此刻我想更進一步，帶身體一起上路，坐在飛馳列車的窗邊，攜著敞開的心與展開的筆記。

小冊子散落四處，還有一枚飛鏢與地圖。我匆匆將少許物品塞入行囊，招來計程車，從賓州車站搭上前往波士頓南站的火車。五小時的流動風景，可以是美國任何地方。抵達南站，轉乘彼得潘巴士至伍茲霍爾碼頭，再搭渡輪前往菲利克斯內克的鹽沼與新英格蘭海。我跟隨指標行向埃德加敦，這座下島地區的城鎮是我隨機選定的寫作點，希望在那重拾靈感。客房附有後陽臺，灑落著橡樹的綠蔭。遠處站著一座燈塔，以石膏塑成，彷彿臨摹自孩童的畫。我愉快地在面對燈塔的玻璃桌攤開筆記，窗外有條小徑，蜿蜒通向淺灘，帆船靜泊於如鏡的水面。

我下不了筆，索性外出探索，穿過大廳與陽臺，像個隱形人。遠處的查帕奎迪克島籠罩在悲傷的迷霧裡：溺斃的女子、未來的參議員、家族最小的兒子。或許那座孩童的燈塔會射出一道光，把我引回善念。若我斷髮齋戒呢？把自己全心奉獻給孩子？若世界逆向旋轉，所有的過錯都獲得修補？

我信步走著，隨海濱小徑前行。路邊海草叢生，腳下有溼地的痕跡，不如南澤西濃烈，那裡蚊蚋成群、長滿陰森高草，還有長腳昆蟲肆虐。此地的景觀較為溫馴，仍不乏熟悉感：豎著黑色長帆的船隻、尖叫的小孩、沙地與刮痕，一片純淨的沼澤彷彿來自異星。天空蒼茫，我從燈塔後方接近，它立在寬大的基座上，周圍鋪著瓷磚。一家人聚在塔前，爸爸說：「站到媽媽旁邊，好，笑一個！」女孩頂嘴：「我不想笑。」母親問：「為什麼呢？」女孩說：「我不想被以後的人看見我大笑的樣子。」她頂多六歲大。

我走近一看，原來燈塔是複製品，樸素的塔身掛著一面銘牌，寫道：「埃德加敦兒童紀念燈塔。」地磚是一圈平整的石塊，鐫刻著已逝孩童的姓名。我默立半晌，想起史蒂芬妮．霍特，決定為她獻上一顆石頭。或許，這是我來到此地的原因，讓她與環繞燈塔的孩子相伴。

回到房間，排山倒海的疲憊襲來，我仍堅持坐到玻璃書桌前寫作。一隻孤零零的蚊子嗡嗡作響，掠過我的臉頰。「別逼我殺你。」我說。牠持續打轉，發出尖銳的嗡鳴。「別逼我殺你。」我放慢語速，嚴正重申。牠似乎聽懂了，停止鳴叫。我們很可能同時睡著了，一個削瘦的年輕人在夢中翻閱我的日記。「有幾條路徑被堵住了，」他說：「我替妳疏通吧，不過就是動脈阻塞，或一道冗長未解的方程式，我很擅長這些。」「好吧，請便。」他專注地讀起日記，用鉛筆輕輕標記，我好奇他將發現什麼。

遠方傳來沉悶的警笛，我從迷糊中醒來，仍坐在桌前，昏沉又飢餓。兒童燈塔發出一道紅光，如鑲嵌在宇宙指環上的合成紅寶石──可以從漫畫封底廣告訂購到的款式。我往外走，驚見滿天銀河，陰陽般的月亮被切成兩半，像一塊黑白餅乾。沿曲折小徑走到鎮上，店都關了，我在破屋後的小巷找到一輛餐車，拎著一袋炸蛤蜊和黑咖啡，坐到一處高起的路邊，在那塊月亮餅乾下，思索為何流連至此。

年少時，曾幻想自己來自遊牧部族，穿著無聲的鹿皮鞋，奔馳在赤紅大地，尋找即將降落的飛船，他們會帶走我這個失散的外星孩子。父親血液裡流淌著被追捕者和流亡者的基因；母親血脈中奔湧著探索者和女獵人的宿命。一切都在我們體內：穿舊的鹿皮鞋、轉動的經輪、薩滿的沙鈴、聖骨匣、千手觀音。流進親族的血輪，此刻凝成這些文字。

天色破曉，我繞道返程。枝椏迎著強風在蒼白的天空搖曳，海草在地平線底下波濤起伏，如一九七一年布萊斯．馬爾頓作品的色調：一抹淡黃，被銀風吹散。男孩在我體內，一如蚊子、燈塔和紀念石。我是墜落者，不是死去只是跌落；不是被拋離，而是猝不及防。我非天選之人，永難彌合自身的過錯，那些傷痕無法修補，只能任時間的縫線慢慢溶解。一次又一次，被忽略的人敲響我的門，我耽溺在個人的追尋和思緒中，未曾留心駐足門外的逝者。

我想念山姆．謝帕德，想念兩人長長的散步、在咖啡館說不完的話、一起彈奏的老藍調。他承諾過我：「我們將拖著腳步共赴老年，我開卡車去接妳，到墨西哥寫作。兩個飽經風霜的老友。」我多想告訴山姆，後悔當時沒拋下一切，在他生命的盡頭多陪伴他。那時我太倔強，以為我們還有全世界的時間。

來到下島本想寫作，卻經歷一連串微小的狂喜：瞬間綻放，又即刻凋零，蓬勃的自然化解了莫名的哀愁。奇幻的心，奇幻的旅程，回溯時光，我重新找到山姆。我循著祖先逃亡的足跡，追索擁有洗衣婦和牧羊人之手的哈特家族，看見坐在門廊彈曼陀林的外祖母。我們誤入一條小徑，被帶向失落的愛、夭折的孩子與無法深交的過客。我們穿越時光，尋找一隻安撫的手、一張來不及看清的臉，以及艱辛卻懷抱希望的夜晚。「繼續前行。」有個聲音說：「今夜不過是未來千夜的其中一夜。」「繼續前行。」我喃喃複述，夢的透視圖在眼前展開，我穿過動物園的鑄鐵大門，奔赴那道遙不可及的幻影──親生父親的臉龐。我請他跟我分享祕密，讓我解開自己這道謎。

的里雅斯特的海鷗俯衝入海，接著在空中盤旋挑釁，不曾靠岸，讓人無法觸碰牠們純潔的羽翼。的里雅斯特，我心中的悲傷之城，我曾夢想此地。我知道面朝亞得里亞海的壯麗廣場，知道歷史悠久的托馬塞奧咖啡館，作家斯韋沃與薩巴曾是座上嘉賓。

知道山丘上的城堡，里爾克曾在那裡對天使宣講，寫下《杜伊諾哀歌》（Duino Elegies）。我也清楚喬伊斯的漂泊往事，但一無所知的是這座城市的陰暗罪行：聖薩巴製米廠在一九四三年秋天被改造成轉運營，囚禁即將被送往奧斯維辛的猶太人。

那是義大利唯一設有火葬場的集中營，戰爭結束前，納粹銷毀了它，連同罪證的痕跡。然而，它的輪廓仍可藉由磚牆窺見，在長方形鋅質地板的汙漬裡辨認。寂靜瀰漫在鄰近的死亡囚室，以及掛滿十字架的大廳。穿過狹窄的展廊入口，我瞥見三把金屬湯匙，與一只掛著鏈條的懷錶，指針冰冷地停在七點二十五分──被凍結的時間。空間內還有褪色的布質星星、兩副貼著標籤的金屬細框眼鏡，上面的字跡已然模糊。紫色的條紋囚衣，曾經裹著遊走在清醒與惡夢之間的軀體。

一股沉重罩頂，喚回數年前參觀廣島和平紀念館感受過的無力。館內陳列著原子彈受害者的卑微遺物：燒焦的三輪車、外套碎片、破爛的洋裝、童鞋。整座城市幾乎被焚為灰燼。如今廣島從廢墟中重生，臨別時我想到，真正留下的是那片土地本身。我跪下，親吻塵土，替父親輕聲祈求寬恕。

我覺得自己像那群海鷗，栽入混沌的海洋，所到之處總喚起他鄉記憶。我仍收拾行裝，匆匆告別的里雅斯特朦朧的街巷與路邊咖啡館，登上前往波隆那的火車，凝望雄偉卻傾頹的塔樓，想著葛雷戈里．柯索。再轉往佛羅倫斯，端詳米開朗基羅未完成的奴隸雕像，又因一件任務改道羅馬。

我讀到果戈里常駐於俄羅斯畫家亞歷山大．伊萬諾夫的羅馬畫室。飽受磨難的伊萬諾夫，耗費近二十年心力，瘋狂創作巨幅晦澀的《基督顯現於民眾前》（The Appearance of Christ Before the People）。我渴望探訪畫室，好奇是否能捕捉他精神的餘暉。我在筆記本潦草寫下幾個住址，但關鍵街道早已更名，昔日俄羅斯畫家群聚的「費利切街」，改名為「西斯蒂納街」。希臘咖啡館立著果戈里的紀念碑，及一長串聲名狼藉的主顧名單，卻找不到伊萬諾夫傳奇畫室的蹤跡，那裡本該有鷹架與寬闊天窗。也許這是一場荒誕的追尋，只為實踐我的偏執，它凌駕了其他執念。

在萬神殿旁的金杯咖啡館，我站著慢飲，腦海浮現多年前尋覓過的年輕畫家，時間之線再次纏上手腕。我努力尋找霍華德．米歇爾斯，十八歲初遇時，我們都是滿懷理想的藝術青年。那天大雨滂沱，地址墨跡暈開無法識別，幾經周折，在鏽蝕的默特爾高架鐵道旁找到他的居所。他在巨大的臥房獨居，每當列車經過，空間跟著顫動。我們都未滿二十二歲，他用髒毛巾擦乾我的頭髮。畫布從地面疊至天花板，略帶德庫寧的風格，同時跳脫他的影響。仰望那些作品，我明白自己當不成畫家，我缺乏那種強韌的力道與身體意志。這留下一道深刻的疤痕，我領悟到：必須分辨夢想與天職。時光倒轉，童年的我央求母親教我識字。是文字最先誘惑了我，而我也終歸文字。

我們身處地球的棋盤，試圖挪動棋子，卻被漠然的巨人之手隨意擺布，跌入命定的軌跡。該如何是好？退後一步，向內尋求應行之道，盡己所能地去奉獻。我想寫帶點救贖意味的故事，如《木偶奇遇記》（Pinocchio）：一個由父親傑佩托雕成的瘦長木偶，生性淘氣，常受引誘逃跑，最終為拯救父親犧牲自我。木偶奇蹟似地獲得赦免，從毫無生氣的木頭變成真正的男孩。皮諾丘找到自身的良善，亦明瞭父愛的價值。我有兩位父親，相識的與陌生的，他們遞來訊號，如羽毛飄落，賜予我不可動搖的愛。

