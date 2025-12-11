流浪12年有家了！老狗每晚睡前必做「1儀式」 暖心過程網淚崩

記者鄭玉如／台北報導

美國一隻流浪12年的老狗被寄養後，每晚把心愛的娃娃搬上床，幸福模樣感動網友。（示意圖／PIXABAY）

美國路易斯安那州一隻流浪12年的老狗，在獲得寄養家庭照顧後，展現出令人心動的可愛習慣。由於牠過去從未躺過床、也不懂什麼是玩具，在接觸到新事物後，才體驗到生活的美好，現在每天睡前都會把心愛的娃娃一個個搬到床上，幸福模樣感動了無數網友。

負責中途照護的女子維蒂（Danielle Vitti）在TikTok分享，流浪老狗被取名為Ginny，牠不僅年紀大，且似乎一輩子都在戶外流浪，從未感受過人類的溫暖與寵愛。維蒂表示「Ginny在外面睡了12年，甚至不知道玩具是什麼，現在牠每天晚上都會把小羊娃娃叼到床上睡覺。」

廣告 廣告

影片曝光後，累積82萬觀看次數，不少網友看到落淚，紛紛表示「每隻狗狗都應該睡在溫暖的床上」、「牠或許覺得，小羊娃娃很孤單，不想讓娃娃們感受牠流浪時的無助」、「畫面雖然很可愛，但想到牠曾經流浪12年，還是忍不住哭出來」、「娃娃多達20幾個，牠真有毅力」。

維蒂表示，Ginny原本健康狀況很差，但目前已經逐漸康復，正在接受心絲蟲治療，若一切順利，就可以準備被收養，到時她會讓Ginny帶著最愛的小羊娃娃前往新家。

更多三立新聞網報導

台灣泡麵必加「1食材」？韓留學生揭新奇經驗 網喊：它是靈魂

「1種鞋子」超傷腳！穿久易痠、走路姿勢錯誤 醫：急診最棘手

49歲男檢查驚「太硬了」！血管鈣化達85% 隨時恐心梗

不吃早餐易得膽結石？醫示警「好發2族群」：膽汁變死水

