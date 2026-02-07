流產拒愛愛竟慘死！韓國渣夫冷血勒斃妻 竟還在靈堂「裝悲傷」守夜

國際中心／唐家興報導

韓國渣夫勒斃妻！流產拒愛愛竟成死結，靈堂裝悲傷被逮二審判25年。（示意圖／AI生成）

妻子流產身心俱疲，竟遭新婚丈夫殘忍勒斃！南韓發生一起震驚社會的冷血命案，一名男子因不滿新婚3個月的妻子拒絕發生性行為，竟在酒後痛下殺手。誇張的是，這名渣夫案發後還在靈堂淡定守夜，企圖偽裝深情，最終被警方當場識破逮捕。首爾高等法院二審判決出爐，認定男子行徑極其惡劣且毫無悔意，裁定維持原判25年有期徒刑。

【新婚3個月魔性大發！酒後勒斃流產妻】

根據南韓法界最新資訊，首爾高等法院於1月30日針對這起駭人聽聞的殺人案作出宣判。判決紀錄顯示，2025年3月，被告在首爾市江西區的住處，趁著酒意將結婚僅3個月的妻子殘忍勒死。

廣告 廣告

檢方調查揭露，受害妻子在懷孕初期到流產住院期間，身心狀態早已崩潰，但被告完全無視妻子的痛苦，仍多次強行要求發生性行為，自私冷血的行為令人髮指。

【「後悔結婚」訊息成引信！渣夫靈堂演戲遭逮】

受害人在案發前早已萌生退意，早在2025年1月新婚不久，便曾傳訊給友人絕望訴苦：「丈夫一直強迫發生關係，讓我很痛苦」、「我很後悔結婚」。這些求救訊息後來被被告發現，成為引爆殺機的導火線。

最讓家屬心碎的是，被告行兇後竟毫無愧疚，還若無其事地出現在妻子靈堂守夜，直到警方掌握關鍵證據，直接在靈堂將這名「演技派」渣夫緝捕歸案。

【辯稱自首求減刑！法院痛批：全是謊言】

法庭審理期間，被告雖然改口認罪，卻試圖以「偶發性犯罪」及「主動報案」為由主張自首減刑，甚至大言不慚地將犯案動機歸咎於妻子拒絕性愛、對外抱怨他，企圖洗白罪名。

然而，法官對這些狡辯完全不予採信，認為被告只是在推卸責任。

【冷血教唆家屬偽證！法院認定被害人無責】

首爾高等法院在判決中嚴正聲明，受害人當時身心極度脆弱，對於慘遭殺害的結果「毫無過失責任」。法院更揭發，被告在偵查過程中不斷變更說詞，甚至無恥到唆使家屬作偽證，要求對方謊稱妻子是「服用過量安眠藥」死亡，企圖誤導警方偵查方向。

【偽裝深情難逃法網！重判25年定讞】

審判長在判決書中重話抨擊，被告犯後不僅沒有真心悔改，甚至採取「積極隱匿與偽裝」手段，對被害人家屬造成二次傷害。法院認定其手段冷酷、行徑卑劣，最終裁定駁回上訴，維持25年有期徒刑定讞，要讓他為冷血犯行付出代價。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

被騙了千年！這「四個名字」家喻戶曉，歷史上卻根本不存在

《太平年》高度還原「牽羊禮」！揭露古代最強羞辱：女性最淒慘年代

養生輸給天生？最新研究曝「長壽真相」：基因遺傳竟占5成以上

睡了女婿的妃子！劉邦「意外寵幸」留龍種，結果生下一子堪稱奇葩

