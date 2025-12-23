流線結構在光影間盤旋，30坪現代宅以雕塑精神訂製網紅夢幻私宅，家就是最好的攝影棚!

編輯 張若蓁｜圖片提供 翁嘉鴻建築室內設計｜懷生設計

美容業本質上是一門創造美的職業。身為知名美容品牌的闆娘，她深知美感背後需要專業支撐，因此在私宅規劃上選擇全然信任設計師，鬆開掌控、讓創意自由生長。而面對自媒體時代的生活節奏，她對居家空間的期望不僅止於機能完善，更渴望讓家成為一座零死角的日常攝影棚，生活就是創作，創作也在生活之中自然綻放。



客廳電視牆以黑色為視覺襯底，巧妙整合立面上的隱藏門，使界面呈現純淨而俐落的表情。上方層疊的格柵造型鐵件則勾勒出現代時髦的節奏，為空間開啟鮮明主題。從電視牆的深色調過渡至多功能區的純白色域，設計以置於中央的輕淺暖色沙發作為調和角色，柔和地銜接兩者，使動線與視覺皆更為自然舒適。餐廚側牆同樣延續深色基調，上方點綴激勵心緒的標語，為日常注入正向能量。黑色櫃體一路延伸至廚具區，不僅創造視覺的連續性，也降低雜亂感，使空間更顯整體統一。而另一側的中島餐桌則以白色石材反轉氛圍，日常使用中具備儀式感，在拍攝時更能成為百搭背景，每一個角落都能化為社群上的焦點畫面。



純白主臥以灰鏡為天，搭配內嵌燈條設計，無形中拉高空間尺度。床尾白色石材電視牆注入奢雅，床頭牆的錯落幾何型以美學包覆照明，恰到好處的設計有如德國柏林的設計旅店。更衣間藉由飾品櫃梳理流暢動線，灰玻與木作門片的搭配，呈現現代風情，也讓純白空間更有層次，當櫃體內燈光亮起，珍藏的精品包瞬間現身，生活動力瞬間點燃。



沙發後方的多功能區以優雅的螺旋曲線環抱，流暢線條為空間注入柔和而精緻的質感。頂天的柱體與弧形天花相互呼應，如同向上生長的大樹，形成一處靈感湧動的拍攝場域。細膩的內嵌光帶為純白立面添上一層柔光，而後方牆面點綴著屋主的英文名字，為空間增添專屬訂製的個人印記。

