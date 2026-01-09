流落柬埔寨街頭女網紅回國！曾是電詐高管女友 滿身瘀傷無法行走曝光
記者林宜君／台北報導
一名曾在社群平台營造奢華形象的年輕女網紅Umi，近日卻被發現流落柬埔寨街頭、精神恍惚。事件曝光後，引發外界對海外電信詐騙園區與人身安全的高度關注，相關內幕也逐步浮上檯面。中國20歲女網紅Umi日前被拍到流落在柬埔寨西哈努克港街頭，畫面中她神情恍惚、頭髮凌亂，臉上與雙腿滿是傷痕，與過往在短影音平台展現的亮麗形象形成強烈對比。消息傳出後，家人緊急聯繫各方協助，於1月6日將她接回國。
Umi本名吳甄楨，過去在抖音經營帳號，主打上流生活人設，常分享酒吧聚會與精緻穿搭。近期網路流傳的影片顯示，她手中還緊握著一張X光片，疑似身體受傷，甚至傳出曾在當地遭遇不當對待，引發網友譁然。事件發酵後，不少網友湧入她的社群留言區，稱她為「盤總的女人」。所謂「盤總」，指的是電信詐騙園區中「殺豬盤」的核心人物，而「盤總的女人」則被用來形容園區高層的伴侶。對此，Umi曾在留言中回應「曾經是」，但未進一步說明細節。
獲得救助後，Umi於1月5日透過視訊接受《中國新聞週刊》訪問，表示自己是在2025年3月經朋友介紹前往柬埔寨，從事服務業工作，期間結識一名男友，之後已分手。她強調，自己並非主動流落街頭，而是因行動不便、健康狀況不佳，房東擔心安全問題才將她請離住處。不過，受訪過程中，Umi對多數細節記憶模糊，僅提到曾被人限制行動數日，但不願說明原因與地點，也未清楚交代實際工作內容。她的說法仍讓外界存疑。
Umi的父母得知女兒在柬埔寨的處境後情緒潰堤。其父親向媒體表示，自己只是靠打零工維生的農民，沒有能力購買機票，也未曾出國，不知該如何救回女兒，只能向外界求助。隨著事件擴大，Umi被送往柬埔寨西哈努克港的同濟醫院治療。院方指出，她被診斷出肺部感染、胸膜炎、胸腔積液及尿瀦留等症狀，另對其毛髮進行檢測，結果顯示冰毒與K粉呈陽性反應。根據《九派新聞》報導，Umi的堂伯已於近日抵達柬埔寨，並透露她目前「無法自主行走，需要人攙扶」，已於6日將她接回國。事件在網路持續延燒，有網友感嘆：「都折磨成這樣，簡直人間煉獄，太可怕了。」
更多三立新聞網報導
「江南第一深情」翻車！童錦程遭爆未婚生子 9百多萬撫養費掀戰火
內娛再添死亡黑幕！梁亞斌30歲猝死與喬任梁、于朦朧同9月離奇猝死巧合
張立東被好友坑上台！錢進朋友口袋 無尊遭圈內好友暗算 上節目全是假
趙露思直播惹怒粉絲！搞怪翻唱方大同歌 被罵油膩不尊重逝者
其他人也在看
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 14
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 25
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 27
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
曾經歷死亡車禍錯過奧運金牌 退休球王宣告結婚重生
BWF（Badminton World Federation，世界羽球聯合會）前世界球王桃田賢斗（Kento Momota）今天在個人社群IG秀出兩人的左手無名指對戒，正式對外宣佈結婚，他在發文中寫道：「正因為有她，我才能開心地做自己…」太報 ・ 2 小時前 ・ 1
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 14
二伯宵夜嗨嗑大閘蟹！下秒「門牙斷掉噴飛」 蔡阿嘎1反應全場笑翻
網紅蔡阿嘎和二伯結婚後，育有兩個小孩，分別叫做蔡桃貴以及蔡波能，平常夫妻兩人也會在社群中分享生活點滴，沒想到昨（8）日深夜兩人在臉書分享一段影片，夫妻倆在客廳肯大閘蟹啃到一半，二伯的門牙斷掉，門牙貼片整顆飛出去，蔡阿嘎第一反應是淡定拿起手機錄影，也讓眾人笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 23
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 134
蕭敬騰落淚送別岳父林光寧「好了啦」成最重一句話
女婿蕭敬騰分享岳父林光寧的小故事，透露林光寧非常愛護他，可能兩個人因為都自學各種樂器，有很多其他家人沒有的默契跟共鳴。林光寧也從來沒有罵過他，從來都沒對他發過脾氣或擺臉色，蕭敬騰在林家沒有被罵跟被嫌過的一天，「挨罵」反而成為蕭敬騰的目標，因為他覺得這是家人才應該得到的幸福。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 15
《浪姐7》史上最大咖？張曼玉被點名 官方一句話耐人尋味
港片傳奇影后是否再度現身螢光幕？近日網路瘋傳張曼玉將加入綜藝節目《乘風2026》，相關傳言從邀約內幕到「機票已出」說法不斷發酵，引發外界高度關注，官方也首度做出回應。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
傳擦不出火花「搭檔換林襄」 羅志祥替抱屈：和何美默契滿分
《鏡週刊》報導指出，知情人士透露，何美在節目中表現略顯不足，綜藝效果未達預期，加上與羅志祥互動缺乏火花，何美去年底錄完最後一集後悄然退場，製作單位便鎖定林襄成為新任主持人。對此傳聞，羅志祥在臉書發文表示，看到《綜藝OK啦》的新聞內容提到「知情人士透露」指他...CTWANT ・ 1 天前 ・ 33
檀健次被質疑「35歲交往未成年」 小16歲女星親自出面回應
中國大陸男星檀健次近期捲入感情風波，先是被司曉迪曬出對話紀錄、疑似有感情交流，工作室隨即出來闢謠；未料近日又傳出與新人演員劉一諾交往，由於女方2006年生，目前才19歲，引起網友討論，檀健次雖說未直接回應傳聞，但曬出寫著「三隻單身狗」的貼文，表明目前感情狀態。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 1
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 37
直擊／古天樂來了！親回「病倒住院消息」 隔12再來台喊：最想吃滷肉飯
香港經典劇集《尋秦記》時隔25年推出電影版，監製兼主演古天樂近日與宣萱來台宣傳，今（8日）在台北出席首映活動，現場湧入大批影迷與媒體，人氣不減。受訪時，古天樂被問到近日在網路瘋傳的一段影片，一位僅4歲的小妹妹對著鏡頭直說「想跟古天樂結婚」，他聽完忍不住笑出來，隨後語氣淡定回應：「等你。」簡短兩字被現場笑稱相當有「古天樂式冷幽默」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
丟丟妹心臟絞痛2次送急診 「查無病因」爆哭打給家人交代遺言
丟丟妹坐擁百萬粉專，直播帶貨超過10年，未料去年12月傳出因心臟不適緊急送醫，她7日現身受訪，表示下星期要去做細部檢查。12月送急診那次，其實已經是她第二次發病，整個人痛到爆哭，哭著打電話給親朋好友交代遺言，拜託經紀人好好照顧她的孩子，自從發病以後，爸爸也每天都打電話來問身體狀況。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 9
消失近半年！40歲女星遭爆「懷孕快生了」 本尊親回應9字洩近況
中國40歲女星李金銘在首部作品《愛情公寓》飾演陳美嘉一角而打開知名度，後續也接演不少戲劇，但她自去年（2025）7月便停更社群，讓所有人好奇近況，沒想到竟傳出懷孕待產的傳聞，對此，本尊親上火線回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
李多慧不怕寒流穿超辣！「黑色內衣現形」超薄上衣熱舞 粉絲全暴動
韓籍啦啦隊女神李多慧來到台灣邁入第三年，憑藉親民的性格圈粉無數。6日她在IG曬出一段熱舞影片，即使在冷颼颼的天氣，她仍穿著超薄上衣隨音樂舞動，黑色內衣若隱若現，立刻引爆粉絲熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
伍宗德不捨30年兄弟 讚林光寧天生喜劇人
林光寧18歲加入雷鳥合唱團擔任貝斯手，一生鍾情音樂，曾在酒吧表演駐唱、擔任秀場經紀人，在張小燕節目《綜藝100》成為班底打開知名度，28歲跨足戲劇圈。導演伍宗德曾跟他合作《家有仙妻》等多部作品，結下深厚交情30多年，對於兄弟離去感到不捨，接受訪問時遺憾從疫情後沒有再見一面，「他到處結善緣，把正能量帶給大家，希望他一路好走。」中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言