流落柬埔寨街頭女網紅回國！曾是電詐高管女友 滿身瘀傷無法行走曝光

記者林宜君／台北報導

女網紅Umi，近日卻被發現流落柬埔寨街頭、精神恍惚。（圖／翻攝自X平台）

一名曾在社群平台營造奢華形象的年輕女網紅Umi，近日卻被發現流落柬埔寨街頭、精神恍惚。事件曝光後，引發外界對海外電信詐騙園區與人身安全的高度關注，相關內幕也逐步浮上檯面。中國20歲女網紅Umi日前被拍到流落在柬埔寨西哈努克港街頭，畫面中她神情恍惚、頭髮凌亂，臉上與雙腿滿是傷痕，與過往在短影音平台展現的亮麗形象形成強烈對比。消息傳出後，家人緊急聯繫各方協助，於1月6日將她接回國。

Umi本名吳甄楨，過去在抖音經營帳號，主打上流生活人設，常分享酒吧聚會與精緻穿搭。（圖／翻攝自X平台）

Umi本名吳甄楨，過去在抖音經營帳號，主打上流生活人設，常分享酒吧聚會與精緻穿搭。近期網路流傳的影片顯示，她手中還緊握著一張X光片，疑似身體受傷，甚至傳出曾在當地遭遇不當對待，引發網友譁然。事件發酵後，不少網友湧入她的社群留言區，稱她為「盤總的女人」。所謂「盤總」，指的是電信詐騙園區中「殺豬盤」的核心人物，而「盤總的女人」則被用來形容園區高層的伴侶。對此，Umi曾在留言中回應「曾經是」，但未進一步說明細節。

事件發酵後，不少網友湧入她的社群留言區，稱她為「盤總的女人」，所謂「盤總」，指的是電信詐騙園區中「殺豬盤」的核心人物。（圖／翻攝自X平台）

獲得救助後，Umi於1月5日透過視訊接受《中國新聞週刊》訪問，表示自己是在2025年3月經朋友介紹前往柬埔寨，從事服務業工作，期間結識一名男友，之後已分手。她強調，自己並非主動流落街頭，而是因行動不便、健康狀況不佳，房東擔心安全問題才將她請離住處。不過，受訪過程中，Umi對多數細節記憶模糊，僅提到曾被人限制行動數日，但不願說明原因與地點，也未清楚交代實際工作內容。她的說法仍讓外界存疑。

吳甄楨獲救，母親也飛往當地要將她帶回。（圖／翻攝自X平台）

Umi的父母得知女兒在柬埔寨的處境後情緒潰堤。其父親向媒體表示，自己只是靠打零工維生的農民，沒有能力購買機票，也未曾出國，不知該如何救回女兒，只能向外界求助。隨著事件擴大，Umi被送往柬埔寨西哈努克港的同濟醫院治療。院方指出，她被診斷出肺部感染、胸膜炎、胸腔積液及尿瀦留等症狀，另對其毛髮進行檢測，結果顯示冰毒與K粉呈陽性反應。根據《九派新聞》報導，Umi的堂伯已於近日抵達柬埔寨，並透露她目前「無法自主行走，需要人攙扶」，已於6日將她接回國。事件在網路持續延燒，有網友感嘆：「都折磨成這樣，簡直人間煉獄，太可怕了。」

