流行會循環！這款手機殼一票學生開始用 網笑歪：長輩超愛

大多數民眾會購買手機殼保護手機，而市面上手機殼種類更是五花八門。（示意圖非當事物／王永泰攝）

有一說「流行是無限循環」，近幾年能發現多年前曾流行過的東西，又會開始流行，然而不只是穿搭方面，連手機配件也可能掀起「復古風」。最近有專科學生在社群透露，班上的同學們開始流行使用「翻蓋式手機殼」，讓一票網友很驚訝，因為不少人認為此種手機殼是長輩才愛用。

一名專科學生3日在社群平台Threads上傳兩段影片，介紹自己班上開始流行使用「掀蓋式手機殼」，而且連她的室友也「中毒」了。畫面中一群專科學生秀出他們的手機，一律用掀蓋式手機殼，但會選擇不同顏色，這種手機殼能當手機架，還有卡夾層放卡片，甚至能保護螢幕。

貼文曝光短短1天左右超過300萬人瀏覽、10萬網友按讚，留言區也掀起熱烈討論，「終於知道這個俗氣的東西有多好用了」、「我記得BTS田柾國也用過類似的手機殼」、「流行本來就是一直在循環」、「以前用這種手機殼會被同儕笑是老人耶」、「文藝復興的週期怎麼越來越短了」。

有不少人則大讚這款手機殼有多好，「必須說，裝這種手機殼的，目前還沒看到摔爛的，螢幕根本保護超好」、「這種殼真的很方便，可以當手機支架、旁邊可以放學生證、悠遊卡、提款卡或店家名片，還不用另外找卡夾」；不過也有人點出不便之處，「可是這種的通常沒有辦法無線充電」。

