流行音樂搶攻東南亞市場 「這」站起跑

財經中心／廖珪如報導

「流行音樂拓展東南亞市場計畫」11月27日啟動，左起ANDR、文化部影視及流行音樂產業局局長王淑芳、瀚草文化董事長湯昇榮。（圖／文化部提供）

文化部影視及流行音樂產業局於今（27）日舉辦「流行音樂拓展東南亞市場計畫」啟動記者會，為12月4日至8日赴泰國拓展流行音樂市場的交流活動拉開序幕，宣布將由曾入圍金曲最佳新人獎的Andr與金音獎得主「我是機車少女I’mdifficult」攜手於曼谷BluePrint Live House及清邁LABBfest.音樂節演出；同時將於曼谷及清邁展出台灣唱片裝幀設計實力，以流行音樂及設計美學為台、泰交流再添熱度。

廣告 廣告

瀚草文創董事長和創辦人湯昇榮預計擔任此行團長，湯昇榮製作多部精彩影視，今年金鐘獎影帝由越南籍演員連炳發出演《化外之醫》榮獲最佳男主角，讓連炳發、《化外之醫》在越南大受歡迎，而瀚草野草計劃電影《關於我和鬼變成家人的那件事》也被翻拍成泰國版，湯昇榮說，「影視音」其實分不開，其中，音樂可以帶領潮流走得更遠。

湯昇榮說，電影、電視的熱門其實有檔期，可是以主題曲來說，卻能夠形成隨時在挑動觀眾情緒的切點，因此此次赴泰國，也是希望替台灣的影視、音樂打開更多的合作窗口，台灣的量能很大。湯昇榮舉例，中國市場在自我封禁之後，雖然不讓Netflix作品上架，但是音樂卻可以橫跨這些領域，滲透並影響其文化產業市場，因此台灣可以以東南為利基，擴大流行音樂影響力。

協助市場多元 台灣音樂人行遍四國

文化部影視及流行音樂產業局局長王淑芳表示，為協助台灣流行音樂業者開拓多元市場，增加台灣與東南亞流行音樂產業雙向交流，文化部影視局於2025年啟動新一輪「流行音樂拓展東南亞市場計畫」，將於二年內以泰國、印尼、越南及菲律賓等4國為目標市場，透過參與當地指標性音樂節或有利拓展台灣流行音樂品牌之重點活動，以團體的力量全力推動台灣流行音樂產業打入新南向市場。

今年以泰國作為流行音樂拓展東南亞市場的首站，吸引19間廠商近30名台灣流行音樂不同領域的產業人士報名參加，將於12月4日至8日組成Taiwan Beats展演暨商務交流團赴泰國曼谷及清邁兩地進行產業交流，預計與泰國音樂界近50位產業人士進行商務媒合，開拓流行音樂新南向合作商機。此外，台灣唱片裝幀設計近年逐漸受到矚目，2022、2023接續獲葛萊美獎（Grammy Awards）最佳唱片包裝設計獎，證明台灣的設計軟實力不容小覷。本次前進泰國也將把唱片裝幀、周邊商品、海報設計、舞台攝影及VR沉浸式體驗等設計美感帶給當地觀眾。

王淑芳指出，台灣因為有充分的自由，提供非常多養分，創造出多元的音樂，在亞洲流行音樂界仍有一定的影響力，特別是東南亞仍有非常多的粉絲，因此，除商務媒合與交流外，也安排演出活動，本次參演藝人經公開徵集，由多位泰國音樂節策展人、廠牌負責人等共同遴選，將由「我是機車少女I’mdifficult」及Andr參演，將於曼谷的指標性場館BluePrint Live House進行Showcase演出，並站上清邁LABBfest.的音樂節舞台，以台灣音樂與泰國樂迷進行最直接的溝通。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

獨家／聲東擊西 輝達Cover黃仁勳現身台灣證據曝

盤前／Google TPU 力壓輝達 台供應鏈21強

熱門股／國防預算加碼 13檔軍工股必收

