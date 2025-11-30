流量政治學》現場直播！ 吳崢揭在輿論戰中掌握話語主導權

[Newtalk新聞] 在全球化時代，如何有效參與國際事務並制定符合國家利益的公共政策，是每位政治人物的重要課題。為此，Newtalk新聞昨今（30）兩日於高雄商旅URBANHOTEL33舉辦【第二屆流量政治學營隊】，為未來新聞人和公共議題工作者提供專業的訓練及交流機會。





營隊邀請來自政界各陣營的六位重量級講者，針對時下最關鍵的流量操作與議題討論，提供深入剖析與實戰分享。吳崢將於今日09:00 進行現場直播，分享他的豐富經驗與見解！

在這堂課程中，吳崢將分享他在政壇第一線的實戰經驗，解析發言人如何在媒體鏡頭前拿捏語氣、節奏與立場，同時在輿論場中精準傳遞訊息、化解危機。從幕後的策略擬定到前線的即時回應，吳崢將帶領聽眾看見政治語言背後的邏輯與攻防，理解「說話」如何成為影響社會氛圍的力量。

