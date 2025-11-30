流量政治學》現場直播！ 李明璇揭開溝通者背後策略密碼

[Newtalk新聞] 在全球化時代，如何有效參與國際事務並制定符合國家利益的公共政策，是每位政治人物的重要課題。為此，Newtalk新聞昨今（30）兩日於高雄商旅URBANHOTEL33舉辦【第二屆流量政治學營隊】，為未來新聞人和公共議題工作者提供專業的訓練及交流機會。





營隊邀請來自政界各陣營的六位重量級講者，針對時下最關鍵的流量操作與議題討論，提供深入剖析與實戰分享。李明璇將於今日13:45 進行現場直播，分享他的豐富經驗與見解！

課程中，李明璇將帶你看見「形象」不是偶然，而是策略的結果。從她如何運用清晰語言、強烈節奏感、具辨識度的視覺與姿態，到如何在街頭、鏡頭前與社群平台上維持一致性，她展現了現代溝通者在多平台時代的必備能力：快速抓住注意力、有效傳遞核心訊息、並在公共討論中建立辨識度。本課程將拆解這類成功溝通模式背後的邏輯，帶你從策略角度理解形象打造、敘事框架、情緒節奏與公共說服，讓你能將理念轉化為故事，把價值變成影響力，成為能被看見、被記住、也被信任的表達者。

