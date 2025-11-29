流量政治學》現場直播！ 矢板明夫解析台海輿論與媒體框架

[Newtalk新聞] 在全球化時代，如何有效參與國際事務並制定符合國家利益的公共政策，是每位政治人物的重要課題。為此，Newtalk新聞今（29）明兩日於高雄商旅URBANHOTEL33舉辦【第二屆流量政治學營隊】，為未來新聞人和公共議題工作者提供專業的訓練及交流機會。





營隊邀請來自政界各陣營的六位重量級講者，針對時下最關鍵的流量操作與議題討論，提供深入剖析與實戰分享。矢板明夫將於今日18:30 進行現場直播，分享他的豐富經驗與見解！

本次課程中，矢板明夫將以自身採訪經歷為例，解析媒體如何在台海局勢、兩岸關係與國際輿論中發揮關鍵作用；並深入探討新聞敘事如何影響政治人物的形象、民意支持度與政策決策。課程同時關注數位時代的輿論操作手法，從社群平台的話題發酵到國際媒體的框架效應，幫助學員理解「政治溫度」的生成與轉變。

