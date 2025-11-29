流量政治學》現場直播！ 陳世軒解析數位時代的說服力與公共參與之道

[Newtalk新聞] 在全球化時代，如何有效參與國際事務並制定符合國家利益的公共政策，是每位政治人物的重要課題。為此，Newtalk新聞今（29）明兩日於高雄商旅URBANHOTEL33舉辦【第二屆流量政治學營隊】，為未來新聞人和公共議題工作者提供專業的訓練及交流機會。





營隊邀請來自政界各陣營的六位重量級講者，針對時下最關鍵的流量操作與議題討論，提供深入剖析與實戰分享。陳世軒將於今日15:15 進行現場直播，分享他的豐富經驗與見解！

課堂中，陳世軒將帶領學員理解年輕政治人物如何在社群媒體環境中展現真誠，並透過有效的說服力與溝通技巧，將理念轉化為影響力。內容將涵蓋社群經營的實務方法、公共議題的表達策略、真誠與專業形象的平衡，以及青年世代如何在地方政治中建立信任與影響。透過這堂課，不僅是認識青年政治行動力的契機，也將啟發學員思考數位時代下真誠的力量如何成為推動公共參與與社會改變的重要基礎。

