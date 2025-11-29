流量政治學》現場直播！ 黃捷親自揭發社群平台上的自我定位

[Newtalk新聞]

在全球化時代，如何有效參與國際事務並制定符合國家利益的公共政策，是每位政治人物的重要課題。為此，Newtalk新聞今（29）明兩日於高雄商旅URBANHOTEL33舉辦【第二屆流量政治學營隊】，為未來新聞人和公共議題工作者提供專業的訓練及交流機會。





營隊邀請來自政界各陣營的六位重量級講者，針對時下最關鍵的流量操作與議題討論，提供深入剖析與實戰分享。黃捷將於今日13:15 進行現場直播，分享他的豐富經驗與見解！

本次課程將由黃捷親自分享第一手經驗，帶領學員理解政治人物在社群平台上的自我定位、議題操作與互動模式，深入探討形象塑造與危機應對、真實與表演之間的拿捏，以及流量背後的邏輯與數據思維，並結合從國會議題到地方選戰的社群實戰案例。課程不僅是觀察政治社群運作的窗口，更引導學員思考數位時代中的公民參與模式。

