流量政治學》現場直播！ CHEAP親揭迷因被後創作核心

[Newtalk新聞] 在全球化時代，如何有效參與國際事務並制定符合國家利益的公共政策，是每位政治人物的重要課題。為此，Newtalk新聞昨今（30）兩日於高雄商旅URBANHOTEL33舉辦【第二屆流量政治學營隊】，為未來新聞人和公共議題工作者提供專業的訓練及交流機會。





營隊邀請來自政界各陣營的六位重量級講者，針對時下最關鍵的流量操作與議題討論，提供深入剖析與實戰分享。CHEAP將於今日11:00 進行現場直播，分享他的豐富經驗與見解！

在課程中，Cheap 將以創作精神為核心，教你如何用輕鬆的語氣包裝深度內容，把複雜議題變成人人願意點開的故事。透過幽默、反差與迷因語言，你將學會像 Cheap 一樣，用娛樂感拆解對立、降低距離，讓公共議題不再艱澀，而是更有共鳴、更有流量、更能進入人心。

