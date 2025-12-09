流金盛世｜巴黎。Luxury Penthouse in the Heart of Paris

流金盛世。法國巴黎

Luxury Penthouse in the Heart of Paris

在巴黎艾菲爾鐵塔旁，一處豪華的頂層公寓將夢境與永恆定格。屋主是位建築師，也是藝術品交易商，雙重的身份使他對美的追求既精準又深刻。白色的法式牆面、落地窗引入的光線、天然材質的溫度，這些古典元素成為夢境底色，而現代設計則是鑄夢工藝。最終鎔鑄出法國黃金年代的輝煌，又滿足當代收藏家品味的居所。

流金盛世｜巴黎

宮廷序曲

推開門的那一刻，彷彿走進了私人畫廊。入口門廳寬敞明亮，潔白的牆面道出法式的優雅與清透。大大小小如水滴的金色 Halo 鏡，將每一道光線放大、分裂、重組，讓整個空間帶有一種華麗的迷幻感。兩排 Heritage 邊櫃靜靜站立，櫃身是精心手繪的葡萄牙 Azulejos 瓷磚，每一塊瓷磚都在訴說著大航海時代的故事，那些關於冒險、征服與榮耀的傳說。

中央的 Pietra Estremoz 圓桌由整塊白色大理石雕刻而成，天然的紋理與法式地板相互呼應，彷彿在進行一場無聲的對話。頭頂上，Hera 吊燈像一株黃銅打造的植物，枝條優雅延展。三層光線從上灑下，為空間賦予了多重身份，它既是主人展現品味的門面，也是商務會議的場所，更是朋友相聚的社交空間。

貴族沙龍

若說入口展廳是含蓄的序章，那麼客廳就是奢華最坦率的告白。古希臘雕塑與藝術品環繞其間，跨越時空展開對話。奶油色織物、金屬與天然石材交錯，看似矛盾的元素在這裡找到了平衡，既柔和又有力量。每一次落座都是視覺與感官的盛宴。

Imperfectio 模組化沙發佔據著空間的中心，採用貴妃椅的款式，刻意保留了手工製作的痕跡和不規則的黃銅框架，呈現不完美亦臻完美的理念。Navarra 茶几以黑白大理石交織紋理，讓人想起西班牙烈日下教堂投下的陰影，不規則的黃銅桌面為這份華麗注入一絲沉穩。而腳下那張灑有墨點的 Black Ink 地毯，則帶來一種神秘而低調的氛圍。

帝國書苑

辦公區設有寬敞廊道，呼應入口展廳，百萬富翁系列豪華保險箱增添莊重感。洽談區風格多元，Monet 桌由三塊不規則大理石組成，黃銅包裹邊緣，幾何壓克力底座捕捉光線，如莫內的畫作般閃耀。灰調 Soleil 系列沙發柔和流暢，黃銅細節與經典曲線呼應。Wave Polished Brass 茶几是拋光黃銅打造的藝術品，弧形底座搭配黑鏡桌面，與沙發形成和諧的視覺關係。

大面的 Garrett 書櫃以琥珀色漆木、波托羅大理石與鑄造黃銅展示珍貴藏品。同樣是琥珀色的 Lapiaz 辦公桌，以醒目的裂縫分割，配錘紋金飾，極具藝術性與大氣感。天花的 Supernova 吊燈，黃銅顆粒如同超新星爆炸的星光凝固，永恆、明亮、壯麗。靈感在此處自然而然流動，使日常工作成為藝術與奢華的延伸。

王朝盛宴

餐廚區延續客廳的美學語彙，主角是中央的 Empire 餐桌。靈感來自古代帝國，那些曾經輝煌、破碎、又重生的文明。桌面上的裂痕是歷史的印記，運用黃銅填補，讓破碎成為一種獨特的美。圍繞著它的，是多張 N°11 餐椅，鍍金的實心黃銅、柔軟的天鵝絨、弧形的靠背，曲線形成輕微的浮動感，更顯精緻與優雅。

牆上的 Glance 圓鏡由切割鏡面組成，呼應著餐桌的裂紋語言。腳下的 Imperial Snake 地毯為空間注入生命力，而頭頂的 Hera 吊燈則以金色枝條提供著柔和而高貴的光線。廚房與餐廳之間沒有明確的界線，深色大理石和大片黃銅紋理的中島成為視覺焦點。此處中性色調與黃銅交織成華麗的樂章，用更濃烈的筆觸書寫著關於榮耀的故事。

王室浴殿

主浴室融合綠植牆與大理石，浴缸與桑拿區構築水療時光。Lapiaz Heritage 浴缸設計靈感源自於石灰岩溶解形成的典型喀斯特地形，以傳統的葡萄牙手繪瓷磚與金色淚滴細節呼應自然裂痕之美，Victorian 黃銅水龍頭則點綴法式優雅。

皇族寢宮

主臥是最私密的自我對話，將精緻與舒適演繹至極致。黑色 Lapiaz 床頭板象徵石頭風化的裂痕，黃銅如熔岩般流淌至地面，與地面黃色調線條的 Valencia 地毯形成呼應。魚眼 Robin 鏡由無數獨特釘子手工釘製，與法式古典壁爐產生了奇妙的張力。金色彷彿是臥室的主宰，如同統治這個夢境領地的烙印。

衣帽間中央設置了休息區，配有黃銅 Imperfectio 扶手椅及豹紋寵物床，彰顯奢華生活。玻璃衣櫃讓衣物成為展品，踩著羊毛簇絨質地的 Couple 地毯，以幾何與禽鳥圖紋鋪陳腳下溫暖。巨大的 D. Dinis Fragmented 方鏡，破碎卻不失雄偉，帶來意想不到的視覺衝擊。

這座巴黎頂層公寓，是流金歲月的盛世縮影，將時光鎔鑄為一場永恆的奢華夢境。

Location: Paris, France

Area:135㎡

Interior Design: Boca do Lobo

看更多 https://decotv.com.tw