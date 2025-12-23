浙商大佬被抓！浙金中心900億金融產品爆雷 近萬人受害

大陸地方金融資產交易平台-浙江金融資產交易中心（簡稱「浙金中心」）自11月起爆發擠兌風暴，由祥源控股發行的若干金融資產收益權產品到期後未能兌付，規模超過200億元人民幣（約900億新台幣），公司實際控制人俞發祥因涉嫌犯罪於22日晚被公安帶走調查。

浙金中心金融產品爆雷，大批投資人上門維權。（圖／翻攝微博）

據《每日經濟新聞》報導，祥源文旅（600576.SH）和交建股份（603815.SH）兩家祥源系上市公司均發佈公告稱，公司於當日收到公司實際控制人俞發祥家屬通知，俞發祥因涉嫌犯罪被紹興市公安局採取刑事措施，相關案件正在調查過程中。

報導指出，危機始於今年11月28日，祥源控股在浙金中心發行的多款金融產品集中逾期，涉及產品數量超過200款，待兌付規模超過100億元人民幣（約450億元新台幣），底層資產指向多地滯銷、停建的地產項目，標榜預期年化殖利率4%-5%「低風險」產品。

另《財新》報導，目前未能兌付的產品涉及金額超過人民幣200億元，涉及投資者近萬人。浙江浙金資產運營股份有限公司由浙江省政府、寧波市政府控股40%，近期驚傳爆雷，受害近萬人。

祥源控股實際控制人俞發祥 被公安帶走調查。（圖／翻攝紅星新聞）

公開資料顯示，俞發祥現年54歲，出生於浙江嵊州，現任祥源控股集團有限責任公司董事長，旗下擁有海昌海洋公園、交建股份及祥源文旅等多家上市公司。根據2025年10月《胡潤百富榜》，俞發祥以145億元身家位列第465位。

據介紹，祥源控股集團始創於1992年，是一家以文旅投資建設運營為主導的企業。自2008年涉足文旅產業以來，祥源投資佈局了50余個文旅項目，遍佈全國17個省市，覆蓋世界遺產6處，國家5A級景區12處、4A級景區20處。

據X平台影片顯示，大批投資人連日來除前往涉案產品主要資金使用方、亦為多項產品增信擔保人，祥源控股集團位於紹興的祥源大廈維權外，還圍堵浙江省政府、寧波市政府抗爭，期間多人被捕。自祥源集團爆雷以來，祥源文旅和交建股份股價均遭重挫，本月分別下跌超過17%和34%。

12月16日晚，祥源文旅及交建股份公告稱控股股東及實控人股份被司法凍結、輪候凍結。前者超過6億股股份被司法凍結，後者2.74億股股份遭司法凍結、輪候凍結及司法標記。

