浙女退150元大衣 奔馳鑰匙跟著寄走 哀號：配1把6000元

浙江嘉興一名沈女士稱，自己網購退貨不慎將一把奔馳(台譯賓士)轎車鑰匙一同寄出，至今下落不明。沈女士稱，她的奔馳C260L轎車原本配有一黑一白兩把鑰匙，如今白色鑰匙遺失，若重新配製需花費6000元人民幣（863美元）。

1818黃金眼報導，事情發生在1月初。沈女士1月3日在網店「衣見鍾情高端精品女裝」購買了一件價值150多元的大衣。1月7日晚，她駕車前往快遞驛站取件，並在車內拆開包裹。

沈女士提供的小區監控畫面顯示，當晚她停好車後不久下車，身穿黑色大衣，左手拿著手機，隨後將手機放入口袋。她回憶，當時手機與車鑰匙放在一起，並未察覺異樣。

廣告 廣告

1月8日上午10點，沈女士前往快遞點辦理退貨，包裹由快遞員當面打包並寄出。她注意到，商品寄來時包裹重量顯示為1.2公斤，而退回時重量變為1.69公斤。

沈女士說，自己的鑰匙上還貼有裝飾物。直到1月10日她準備用車時，才發現白色鑰匙不見，隨即聯繫了商家。

對此，網店工作人員表示，如果在退回的商品中發現鑰匙，會第一時間聯繫，「鑰匙對我們來說也沒有用」。平台方面回覆會積極協調溝通，力求保障雙方權益。

更多世界日報報導

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺