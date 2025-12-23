浙江5個月女嬰「心臟病」手術不治，引發誤診爭議和社會大討論
11月中，浙江寜波一名五個月大女嬰接受心臟手術後不治，父母質疑院方涉及醫療失誤，事件引發社會關注。
寜波市衛健委介入調查一個月後發表通報，指手術存在風險評估不足、操作過失等問題。主刀醫生、麻醉醫生等人被免職務，黨委書記及院長被記大過。
12月20日，女嬰父母公開部份驗屍報告，再顯示女嬰其實無出現院方診斷的病癥，手術傷口未完全縫合；而死因是手術引發的心力衰竭及呼吸衰竭。
驗屍報告公開後，引發對涉事醫院和醫生診斷、治療全過程的審視甚至信任危機。
事件時間線
根據大陸媒體報導，涉事女嬰小洛熙5個月大，是一名早產兒。
11月11日，其父母帶女嬰到寧波大學附屬婦女兒童醫院進行例行檢查，獲醫生告知女嬰患有「混合型房間隔缺損」（ASD）。
公開資料顯示，該醫院為中國最高等級的三級甲等醫院。
「房間隔缺損」是一種較為常見的先天性心臟病，指的是心臟左右心房的隔膜上有孔洞，「混合型」指孔洞出現在不同位置；小的缺損可能無症狀，但大的缺損或會導致心臟衰竭等。
主診醫生為該醫院心臟科主任陳姓醫生。女嬰母親鄧蓉蓉在接受大陸媒體採訪時指，該醫生稱女兒心臟分別有3毫米「繼發孔型房缺」和7毫米的「冠狀竇型房間隔缺損」，形容情況危急，須進行手術。
該醫生讓父母放心，因手術屬「腋下微創，極低風險」，時長最多2.5小時，並且術後不會復發。但如果不進行手術，可能影響孩子的生長發育，會引起吃奶困難、發育遲緩和影響智力等，甚至造成腦性麻痺。
11月14日，女嬰接受全麻手術，手術原定3小時，但最後進行了7小時10分鐘。期間女嬰曾進行「二次開胸」，到晚上十點許，女嬰被宣告搶救無效離世。
母親鄧蓉蓉稱，手術期間，二人曾要求與院方負責人和醫生會面，但沒有得到回應。事發後，二人要求院方提供手術室和兒童重症監護室的監控影片，但院方先以「無監控」拒絕，後改口指「無存儲功能」。
小洛熙是鄧蓉蓉的第一個孩子。女兒過世後，她在社交平台發布實名影片，指控院方醫療失誤、質疑陳姓醫師的專業。
驗屍報告指出諸多問題
5個月大的女嬰之死，迅速引發社會高度關注。
11月17日，該醫院指涉事醫生被停職調查，寜波市衛健委成立調查組介入，並委託湖北崇新司法鑒定中心進行驗屍。
事發後一個月，12月14日，寧波衛健委發布通報，指醫療團隊從術前風險評估、術間操作及突發情況，以及術後監護都存在過失，具體責任有待醫療事故技術鑒定完成。
調查組也指出，醫院存在醫療質量安全制度落實不到位、風險防範能力不足、應急處置不力、人文關懷缺乏等問題。
目前，涉事陳姓主刀醫師、麻醉科主任等相關責任人員被免職，醫院分管副院長受撤職處分，醫院黨委書記受警告處分，院長被記大過處分。
但衛健委的通報只是一個開始——女嬰驗屍報告再翻開更多疑問。
12月19日晚，鄧蓉蓉在社交平台發布消息，指取得女兒的驗屍報告。
報告先指出，女嬰手術的傷口沒有完全縫合。「右側第3至4肋間見長6.5cm的橫行手術創口，未縫合」；「剪開上述心房中隔缺損補片縫合線，見另一心包補片部分在位，未覆蓋房間隔缺損全部，一側縫合於房間隔缺損下後緣處，另一側遊離狀，大小約為1.4cm×0.5cm。」
報告也發現，女嬰其實並未出現「冠狀竇型心房中隔缺損」的情況。「檢見其冠狀竇口無異常，冠狀竇走行於左、右心房後側，未見局部缺損，未見垂直靜脈......」
女嬰父親質疑院方造假手術紀錄：「我們小孩都沒有這個病，哪來的手術指徵？」
至於院方診斷女嬰的「繼發性房間隔缺損」大小，也與報告檢驗存在出入。報告寫道，房間缺損大小為 「1.0cm×0.9cm」。此前醫生診斷缺損為3毫米。
12月20日晚間，寧波大學附屬婦女兒童醫院曾發布聲明，稱屍檢時，患兒的心臟處於停止狀態，較生前充滿血及跳動時有大幅縮小。不過院方隨後刪除有關通報。
報告最後還指出，女嬰的死因是因為手術「併發心力衰竭、呼吸功能衰竭而死亡」。
診斷治療備受質疑
報告一出，再觸發社會質疑。第一是女嬰根本無須做手術。
母親鄧蓉蓉在影片中提到，自己在術前曾向陳姓醫師質疑，很多早產嬰兒的心膜孔洞會在一歲後自己閉合，問「我們能否再等等？」但該陳姓醫師指「耽誤一天引起手術的難度風險增高」。
鄧蓉蓉表示，因為相信醫院「身份」和醫生，當天就辦理了住院抽血手續。但自己還是不放心，曾到另一家三甲醫院諮詢。不過該醫院的工作人員說：「你這小孩太小了，我院都是做成人。」
12月20日，大陸歌手韓紅在社交平台發文，指自己曾做醫療公益，接觸過醫療專家，稱「如心臟實際缺損大小僅為三毫米，五個月大的孩子有機會未來自己長好，如果不能，稍大一點再手術更安全。」
她批評涉事醫院在手術過程的過失，「連手術創口都未縫合，這與術前診斷的『一厘米房缺需緊急手術』及醫生宣稱的『入門級高成功率』形成強烈反差。」
《中國新聞週刊》引述中國醫學科學院阜外醫院心外科主任醫師孫宏濤表示，心臟房缺如果是直徑10毫米以下，沒有出現影響進食、反覆肺炎等明顯症狀，「原則上可以等」。
南京醫科大學附設兒童醫院名譽院長、心臟中心主任莫緒明也認為，直徑較小的繼發孔型房缺，能自己癒合，「可觀察一段時間」。
網絡怒火還集中在主診醫生的專業資格——有網友指，涉事的陳姓醫生已不是第一次捲入醫療事故。
有網友發文，指陳姓醫生在今年6月曾發生類似醫療事故。自己13月大的孩子手術後因為器官衰竭離世。
這名網友寫道，該醫生在術前也表示成功率「百分之九十九」。BBC中文無法獨立核實有關說法。
根據大陸媒體報導，涉事陳姓醫生1994年7月於溫州醫學院兒科醫學專業畢業，2014年1月被聘為小兒外科學主任醫師。醫院曾宣傳他「主攻早產生心臟問題」。
寧波衛健委曾回應外界質疑，指涉事主刀醫生具備相關資質。至於監控方面，手術間有兩個攝像頭，其中用於實時監控的廣角攝像頭無回放功能，另一個專用於麻醉車監控的則有存儲及回放功能。相關設備已由公安機關完成勘驗。
中國醫療糾紛處理
根據中國《醫療糾紛預防及處理條例》，如發生醫療糾紛，醫病雙方可以自願協商、申請人民調解、行政調解或向人民法院提起訴訟等。12月12日，法院已受理家屬提出的訴訟。
《每日經濟新聞》曾引述中國醫院協會原副秘書長莊一強的說法，「大量醫患矛盾的根源是溝通障礙。」
事發後醫院的沉默引起網友撻伐。不過莊一強指出，很多時候醫院的「沉默」非逃避，而是為了完成舉證和鑑定工作，確保處理結果的專業性和合法性。
女嬰的父親在20日接受大陸媒體採訪時，表示「我們唯一的訴求就是要真相」。
寧波衛健委指目前在進行醫療事故鑒定後續程序，會根據結果對涉事醫生作出處理。
其他人也在看
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 3 小時前 ・ 47
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 5 小時前 ・ 99
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 95
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 56
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 99
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 56
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 4
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 6 小時前 ・ 230
棒球》前獅隊傳奇洋投瑞奇之子 加入CPB深圳藍襪
中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）明年1月立春聯賽開打，近期各隊招攬新戰力，深圳藍襪隊就補強2位洋將，分別是右投手布爾戈斯（Enrique Burgos Arosemena）和華裔內野手馬庫斯．邱。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 1
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 58
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 377
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 197
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖
林鳳嬌在幕後默默操盤房地產買賣，為兒子房祖名累積大量財富，《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌8年前豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，就等都更翻倍賺！而演藝圈中還有不少深藏不露的房產高手，顯示房地產仍是星媽們認為累積資產的好投資。包括周杰倫的母親葉惠美，以及藝人蔣黎麗都會利用豪宅房產，讓錢滾錢，透過買房的精準眼光，讓資產在短短數年間呈幾何倍數增長。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 8
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台客遊歐被狠偷！6行李、LV皮夾全消失 損失逾３０萬
近期多起台灣旅客在歐洲旅遊時遭遇竊盜事件，損失慘重！一名旅客在希臘雅典衛城旅遊時，車窗遭破壞，損失超過新台幣30萬元，當地警方態度卻消極冷漠。專家指出，歐美常見破窗偷竊案件，呼籲旅客應提高警覺，避免將貴重物品留在車內，並建議投保失竊險以降低風險。外交部雖有列出常見犯罪手法，但在國外被偷主要仍須尋求當地警察協助。專家提醒，若護照被偷問題將更棘手！TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 21
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 445