浙江5個月女嬰「心臟病」手術不治，引發誤診爭議和社會大討論

11月中，浙江寜波一名五個月大女嬰接受心臟手術後不治，父母質疑院方涉及醫療失誤，事件引發社會關注。

寜波市衛健委介入調查一個月後發表通報，指手術存在風險評估不足、操作過失等問題。主刀醫生、麻醉醫生等人被免職務，黨委書記及院長被記大過。

12月20日，女嬰父母公開部份驗屍報告，再顯示女嬰其實無出現院方診斷的病癥，手術傷口未完全縫合；而死因是手術引發的心力衰竭及呼吸衰竭。

驗屍報告公開後，引發對涉事醫院和醫生診斷、治療全過程的審視甚至信任危機。

事件時間線

根據大陸媒體報導，涉事女嬰小洛熙5個月大，是一名早產兒。

11月11日，其父母帶女嬰到寧波大學附屬婦女兒童醫院進行例行檢查，獲醫生告知女嬰患有「混合型房間隔缺損」（ASD）。

公開資料顯示，該醫院為中國最高等級的三級甲等醫院。

「房間隔缺損」是一種較為常見的先天性心臟病，指的是心臟左右心房的隔膜上有孔洞，「混合型」指孔洞出現在不同位置；小的缺損可能無症狀，但大的缺損或會導致心臟衰竭等。

主診醫生為該醫院心臟科主任陳姓醫生。女嬰母親鄧蓉蓉在接受大陸媒體採訪時指，該醫生稱女兒心臟分別有3毫米「繼發孔型房缺」和7毫米的「冠狀竇型房間隔缺損」，形容情況危急，須進行手術。

該醫生讓父母放心，因手術屬「腋下微創，極低風險」，時長最多2.5小時，並且術後不會復發。但如果不進行手術，可能影響孩子的生長發育，會引起吃奶困難、發育遲緩和影響智力等，甚至造成腦性麻痺。

11月14日，女嬰接受全麻手術，手術原定3小時，但最後進行了7小時10分鐘。期間女嬰曾進行「二次開胸」，到晚上十點許，女嬰被宣告搶救無效離世。

母親鄧蓉蓉稱，手術期間，二人曾要求與院方負責人和醫生會面，但沒有得到回應。事發後，二人要求院方提供手術室和兒童重症監護室的監控影片，但院方先以「無監控」拒絕，後改口指「無存儲功能」。

小洛熙是鄧蓉蓉的第一個孩子。女兒過世後，她在社交平台發布實名影片，指控院方醫療失誤、質疑陳姓醫師的專業。

驗屍報告指出諸多問題

5個月大的女嬰之死，迅速引發社會高度關注。

11月17日，該醫院指涉事醫生被停職調查，寜波市衛健委成立調查組介入，並委託湖北崇新司法鑒定中心進行驗屍。

事發後一個月，12月14日，寧波衛健委發布通報，指醫療團隊從術前風險評估、術間操作及突發情況，以及術後監護都存在過失，具體責任有待醫療事故技術鑒定完成。

調查組也指出，醫院存在醫療質量安全制度落實不到位、風險防範能力不足、應急處置不力、人文關懷缺乏等問題。

目前，涉事陳姓主刀醫師、麻醉科主任等相關責任人員被免職，醫院分管副院長受撤職處分，醫院黨委書記受警告處分，院長被記大過處分。

但衛健委的通報只是一個開始——女嬰驗屍報告再翻開更多疑問。

12月19日晚，鄧蓉蓉在社交平台發布消息，指取得女兒的驗屍報告。

報告先指出，女嬰手術的傷口沒有完全縫合。「右側第3至4肋間見長6.5cm的橫行手術創口，未縫合」；「剪開上述心房中隔缺損補片縫合線，見另一心包補片部分在位，未覆蓋房間隔缺損全部，一側縫合於房間隔缺損下後緣處，另一側遊離狀，大小約為1.4cm×0.5cm。」

報告也發現，女嬰其實並未出現「冠狀竇型心房中隔缺損」的情況。「檢見其冠狀竇口無異常，冠狀竇走行於左、右心房後側，未見局部缺損，未見垂直靜脈......」

女嬰父親質疑院方造假手術紀錄：「我們小孩都沒有這個病，哪來的手術指徵？」

至於院方診斷女嬰的「繼發性房間隔缺損」大小，也與報告檢驗存在出入。報告寫道，房間缺損大小為 「1.0cm×0.9cm」。此前醫生診斷缺損為3毫米。

12月20日晚間，寧波大學附屬婦女兒童醫院曾發布聲明，稱屍檢時，患兒的心臟處於停止狀態，較生前充滿血及跳動時有大幅縮小。不過院方隨後刪除有關通報。

報告最後還指出，女嬰的死因是因為手術「併發心力衰竭、呼吸功能衰竭而死亡」。

診斷治療備受質疑

報告一出，再觸發社會質疑。第一是女嬰根本無須做手術。

母親鄧蓉蓉在影片中提到，自己在術前曾向陳姓醫師質疑，很多早產嬰兒的心膜孔洞會在一歲後自己閉合，問「我們能否再等等？」但該陳姓醫師指「耽誤一天引起手術的難度風險增高」。

鄧蓉蓉表示，因為相信醫院「身份」和醫生，當天就辦理了住院抽血手續。但自己還是不放心，曾到另一家三甲醫院諮詢。不過該醫院的工作人員說：「你這小孩太小了，我院都是做成人。」

12月20日，大陸歌手韓紅在社交平台發文，指自己曾做醫療公益，接觸過醫療專家，稱「如心臟實際缺損大小僅為三毫米，五個月大的孩子有機會未來自己長好，如果不能，稍大一點再手術更安全。」

她批評涉事醫院在手術過程的過失，「連手術創口都未縫合，這與術前診斷的『一厘米房缺需緊急手術』及醫生宣稱的『入門級高成功率』形成強烈反差。」

《中國新聞週刊》引述中國醫學科學院阜外醫院心外科主任醫師孫宏濤表示，心臟房缺如果是直徑10毫米以下，沒有出現影響進食、反覆肺炎等明顯症狀，「原則上可以等」。

南京醫科大學附設兒童醫院名譽院長、心臟中心主任莫緒明也認為，直徑較小的繼發孔型房缺，能自己癒合，「可觀察一段時間」。

網絡怒火還集中在主診醫生的專業資格——有網友指，涉事的陳姓醫生已不是第一次捲入醫療事故。

有網友發文，指陳姓醫生在今年6月曾發生類似醫療事故。自己13月大的孩子手術後因為器官衰竭離世。

這名網友寫道，該醫生在術前也表示成功率「百分之九十九」。BBC中文無法獨立核實有關說法。

根據大陸媒體報導，涉事陳姓醫生1994年7月於溫州醫學院兒科醫學專業畢業，2014年1月被聘為小兒外科學主任醫師。醫院曾宣傳他「主攻早產生心臟問題」。

寧波衛健委曾回應外界質疑，指涉事主刀醫生具備相關資質。至於監控方面，手術間有兩個攝像頭，其中用於實時監控的廣角攝像頭無回放功能，另一個專用於麻醉車監控的則有存儲及回放功能。相關設備已由公安機關完成勘驗。

中國醫療糾紛處理

根據中國《醫療糾紛預防及處理條例》，如發生醫療糾紛，醫病雙方可以自願協商、申請人民調解、行政調解或向人民法院提起訴訟等。12月12日，法院已受理家屬提出的訴訟。

《每日經濟新聞》曾引述中國醫院協會原副秘書長莊一強的說法，「大量醫患矛盾的根源是溝通障礙。」

事發後醫院的沉默引起網友撻伐。不過莊一強指出，很多時候醫院的「沉默」非逃避，而是為了完成舉證和鑑定工作，確保處理結果的專業性和合法性。

女嬰的父親在20日接受大陸媒體採訪時，表示「我們唯一的訴求就是要真相」。

寧波衛健委指目前在進行醫療事故鑒定後續程序，會根據結果對涉事醫生作出處理。