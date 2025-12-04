浙男遵「壓鬼床」習俗 連10天睡亡母床 竟差點小命不保

浙江一名男子因遵循傳統在母親離世後連續十天睡在其生前卧床，未料竟因此感染與母親相同的病毒，一度危急險喪命；示意圖。(本報資料照片)

浙江近日發生一起因「守孝習俗」而引發的罕見感染事件。一名60多歲男子陳叔，因遵循傳統在母親離世後連續十天睡在其生前卧床，未料竟因此感染與母親相同的新型布尼亞病毒，狀況一度危急。事件曝光後，引發民眾廣泛討論。

齊魯晚報報導，陳叔的母親生前身體硬朗，平日會前往菜地勞作，然而中秋節過後不久，突然出現腹瀉、全身乏力，病情迅速惡化，短短幾天內即離世。家屬沉痛之餘，依照當地「壓鬼床」的習俗，由子女輪流睡在亡者生前的床鋪，象徵陪伴長輩「走完最後一程」，讓其安心離去。陳叔便因此在母親的床上連續睡了十日。

報導指出，他起初覺得疲累，以為是奔喪期間疲勞所致，在十天後身體狀況驟變，不但渾身乏力，還接連出現腹瀉與嘔吐等症狀。服藥後甚至愈來愈糟，遂急送醫檢查。

初步化驗發現，他體內多項數據異常，血小板更遠低於正常值，隨後轉送至浙江大學醫學院附屬第一醫院進一步診治。在多科室聯合會診後判斷，他感染了病毒性疾病──新型布尼亞病毒（SFTSV）RNA 陽性，這種病毒與蜱蟲相關，主要症狀為發熱、血小板下降，並伴隨乏力、肌肉酸痛、噁心、嘔吐與腹瀉，嚴重者甚至會出現多器官衰竭，對長者尤其危險。

追查感染途徑時，醫師推測，陳叔在整理遺物、接觸母親生前使用的物品與床鋪時，可能碰觸到殘留的分泌物或被污染的環境，加上皮膚可能存在破損，使病毒趁機經由皮膚或黏膜入侵，導致母子先後感染。

專家指出，新型布尼亞病毒目前尚無特效藥與疫苗，治療以對症支持為主，包括補液、退燒、抗炎、調節免疫等方式。所幸醫療團隊介入及時，陳叔的病情已逐漸穩定，脫離生命危險。

醫師提醒，蜱蟲在春夏秋季較為活躍，經常前往草叢、農田等戶外環境的民眾需特別留意防護，包括穿著長袖長褲、避免直接接觸灌木叢以及回家後及時檢查皮膚。同時，也建議在處理遺物或接觸亡者生活空間時，應保持良好衛生習慣並做好防護，避免不必要的感染風險。

這起事件不僅凸顯病毒傳播的多樣途徑，也讓不少民眾重新思考傳統習俗在現代生活中的適應性。

