浙金中心爆雷900億引發抗爭 知名浙商被帶走

（中央社台北23日電）中國浙金中心多個金融產品11月出現逾期無法兌付，規模高達人民幣200億元（約新台幣900億元），大批投資人連日來圍堵浙江省政府、寧波市政府抗爭，讓官方顏面無光。坐擁3家上市公司的知名浙商俞發祥已因此被警方帶走。

浙江浙金資產運營股份有限公司（原浙江金融資產交易中心，下稱浙金中心），由浙江省政府、寧波市政府控股40%，近期驚傳爆雷，受害近萬人。X平台影片顯示，大批投資人連日來圍堵浙江省政府、寧波市政府抗爭，期間多人被捕。

綜合上觀新聞、澎湃新聞等陸媒報導，祥源文旅、交建股份、海昌海洋公園三家上市公司昨晚同步公告，披露公司實際控制人俞發祥因涉嫌犯罪，已被紹興市公安局採取刑事強制措施，相關案件正在調查過程中。

報導說，此次事件並非突然爆發，而是祥源系債務風險持續發酵的結果。自11月28日起，浙金中心平台由祥源控股及俞發祥提供連帶責任擔保的多款金融資產收益權產品，陸續出現到期無法兌付或無法兌付收益，涉及規模高達200億元。

祥源文旅、交建股份7日公告撇清，強調相關爆雷產品與他們無關，不承擔擔保責任。同時提到俞發祥承擔連帶保證責任的金融產品出現部分逾期兌付，祥源控股及公司實控人正在與相關方就逾期兌付的具體情況進行溝通處理。

報導說，債務風險爆發後，紹興市組建了幫扶祥源控股集團工作組，12日進駐企業，一方面排查企業資產及負債情況，摸清企業經營困難與訴求；另一方面督促企業履行債務責任，確保生產經營正常展開。

紹興市相關部門當時表示，將對排查中發現的涉嫌違法犯罪線索移交公安機關依法查處。

在債務風波和工作組進駐的同時，祥源系核心股權已被大量凍結。交建股份16日率先披露，控股股東祥源控股及實控人俞發祥所持公司股份已被司法凍結、輪候凍結及司法標記。隨後，祥源文旅也披露股權被凍結。

公開資料顯示，俞發祥1971年出生於浙江嵊州，與阿里巴巴創始人馬雲同一祖籍地，也是重量級浙商，目前兼任浙江省民營企業家協會副理事長。

俞發祥現任祥源控股集團董事長，旗下掌控祥源文旅、交建股份、海昌海洋公園三家上市公司，2025年10月以145億元身家位列「胡潤百富榜」第465位。

祥源控股始創於1992年，以文旅投資建設營運為主導，佈局50餘個文旅項目，覆蓋多處世界遺產及A級景區，同時涉足基建和地產。（編輯：楊昇儒/朱建陵）1141223