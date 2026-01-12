浚C大哥！《棕色塵埃2》宣布撤回「和諧」決定！未來將依地區提供服務

韓國高人氣手遊《棕色塵埃2》（Brown Dust 2），日前直播宣布將和諧大量內容，包含角色設計、互動小遊戲等內容，聲稱是「為了不被現有平台下架」，雖然猜測是韓國法律問題，但也引起大量玩家不滿。而面對網路上玩家們的怒火，官方今日（12）晚間緊急進行直播，正式宣佈撤回修改，並公開未來計劃！

李浚熙向所有玩家鞠躬道歉。（圖源：棕色塵埃2）

《棕色塵埃2》製作人李浚熙在直播中簡單宣布，撤回先前的所有角色設計修改計劃。並且確認未來不會再進行修改，而是採取「依地區特性提供服務」的方式。

詳細部分，李浚熙也提到對於先前直播中的用詞太過模糊，造成許多玩家的恐慌和不信任的情況，全部都是他本人的責任。並且提到《棕色塵埃2》目前是在不同國家平台審核後通過上架的，所以他們擔心韓國被迫終止服務的話，可能會引起其他國家機構的連鎖反應，並確認該遊戲已經引起許多機構的關注。

並也提到對於提出問題的該國家，他們正與相關機構討論只限於該服務區域套用內容隱藏，或是直接停止服務，又或是營運修正後的獨立版本等方案。由於這部分還處於協商階段，目前還很難透露是哪個國家。一旦協商結束，他們會立即正式公告。而未來的原則只有一個：「不是修改，而是提供具備地區特性的服務」

這代表未來假如有特定國家或平台的規定，導致不修改內容就無法正常提供服務的情況再次發生時，他們不會選擇修改角色設計。取而代之的是，對於該國家，將通過僅限於該服務區域的隱藏處理、終止服務，或是營運修正後的獨立版本等方式來分離政策。即使因此產生不便，他們也不會選擇損害正在享受原型內容的玩家們的權利與體驗。

最後李浚熙提到自己不應該是請求大家諒解的人，而是應該保護各位所喜愛的角色不受外部干擾的人。不管出於何種原因，都不應該發生修改大家所喜愛的角色設計這種事。說完後則是鞠躬向所有支持的玩家道歉。