浣熊喝茫了！闖入商店狂灌烈酒 體力不支醉倒廁所

美國維吉尼亞州一間酒類賣場，遭一隻浣熊闖入，大喝特喝，結果醉倒在廁所中。

美國維吉尼亞州一間酒類商店的員工，上星期六上班時，發現一隻浣熊昏倒在廁所馬桶旁邊，然後酒類賣場一片狼籍，原來是這隻浣熊前一晚闖入商店，在烈酒區大喝特喝，結果醉倒廁所內。

據外電報導，後來當地動物管制人員到場帶走浣熊，牠在野外還睡了好幾個小時之後才醒來，沒有受傷，醒來之後，牠一搖一擺，腳步不穩地慢慢離開。

報導說，事發當天，正好是感恩節隔天的「黑色星期五」；動保機構貼文一開頭，以「黑五闖入事件」、「嫌犯酒後暴走被逮」形容，之後答案揭曉：嫌犯竟然是一隻喝個爛醉的浣熊。店員推測，這隻浣熊可能是從天花板上的縫隙，掉進賣場中的。

◆酒後不開車，飲酒過量有礙健康