浣熊大鬧維州酒莊 把店內搞得一片狼藉後醉倒廁所 被抓後安全野放

店經理後來在廁所內發現竊賊竟是一隻浣熊，癱倒在馬桶旁，爛醉如泥。(美聯社)

華盛頓郵報報導，維吉尼亞州一家ABC連鎖酒莊上月28日晚間遭「蒙面歹徒洗劫」。監視畫面顯示，該歹徒翻遍店內各式酒品，砸碎大量酒瓶，在暢飲狂歡後，最後醉倒在員工洗手間馬桶旁。歹徒的真實身分很快揭曉，竟是一隻浣熊。

維州ABC酒莊公關經理莫耶(Carol Mawyer)表示，本案發生在28日商店關門後至29日凌晨之間；「竊賊」浣熊從ABC酒莊阿什蘭(Ashland)門市的天花板鑽入店內，立即觸發感應器，接獲警報的保全公司通知店經理；但因當時店內無人，經理並未理會，隔天上午10點左右前來開門，才明白真相。

廣告 廣告

這隻浣熊藏身於店內後方儲藏室，隨意取用大量酒水，總計砸碎了14瓶酒，總價約250元。它翻遍蘭姆酒、蘇格蘭威士忌、伏特加等，最後選中一瓶節慶蛋奶酒作為「睡前飲品」。

監視器畫面顯示，29日凌晨3點半左右，這隻浣熊在走道、貨架和箱子間穿梭，玩得不亦樂乎。幾小時後，經理前來開門營業，發現浣熊醉醺醺癱倒在員工洗手間馬桶旁。

漢諾威郡(Hanover County)動物收容所2日表示，動物管制員安全控制住該「竊賊」並將它帶回收容所。該機構在社群媒體發文道：「這隻浣熊睡了好幾小時，除了可能有些宿醉以外，沒有受傷，已被安全野放。希望它能吸取教訓，明白自己不該擅闖空門。」

莫耶表示，維州ABC酒莊有400家門市，以前也能被鹿和牛闖入，但遭浣熊闖空門還是第一回。該公司感謝動物收容所提供「指定代駕」服務。

浣熊聰明且好奇心強，全美各地鄉村和城市都很常見。 今年5月，俄亥俄州春田鎮(Springfield , Ohio)一名警察進行交通攔檢任務拘留了一名駕駛人，當警察返回該輛汽車時，赫然發現駕駛座坐著一隻名叫「丘伊」(Chewy)的寵物浣熊，嘴裡還叼著一根冰毒煙斗(meth pipe)。警方表示，這隻浣熊在該事件中安然無恙。

更多世界日報報導

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人