浣熊闖入酒舖「喉嚨借過」搞破壞 醉倒廁所遭「拘留」清醒後才釋放

美國維吉尼亞州漢諾威縣一間酒舖於11月29日清晨遭一隻浣熊闖入店內「酗酒」鬧事，最後被發現時已醉倒在洗手間的地板上，還因此登上《美聯社》的版面。

根據《美聯社》報導，店家說明事發當時商店並未營業，店員發現天花板的一塊瓷磚被撞落，一些威士忌酒瓶遭打碎，地面滿是灑落的酒液。闖入者行跡相當詭異，直到動物管理人員到場才確定這名「竊賊」竟是一隻浣熊。

漢諾威縣動物管理單位官員薩曼莎．馬丁表示，這隻浣熊疑似從天花板跌落後在店內亂竄，並喝下不明數量的酒類。店員隔日清晨在洗手間發現牠時，牠已經因醉酒不適而癱倒。

馬丁笑說，「我個人很喜歡浣熊，它們真的很有趣。」她也將這隻「酒後失態」的浣熊送至動物收容所。這起事件也讓馬丁無奈笑稱，「大概就是動物管制員再普通不過的一天吧。」

漢諾威縣動物保護與收容所指出，浣熊經過幾小時休息後已清醒，沒有明顯受傷，「除了宿醉和不良生活選擇外，它狀況良好。」收容所說明，浣熊隨後也被安全放回野外，「希望牠能明白擅闖民宅不是解決問題的方法」。



