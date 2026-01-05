浣熊、擬鱷龜也撿得到 屏東動物之家「特殊寵物」開放認養

屏東縣動物之家的野生動物救傷中心，收容民眾撿到的各種特殊寵物，除有雞、鴨、鵝外，竟還有山羊、浣熊、擬鱷龜。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣動物之家的野生動物救傷中心，收容民眾撿到的各種特殊寵物，除有雞、鴨、鵝外，竟還有山羊、浣熊、擬鱷龜，令人嘖嘖稱奇，對此，縣政府農業處表示，這些特殊寵物待公告認領截止後，將陸續開放民眾認養，但認養有所條件，且民眾成功認養後，還要接受縣府追蹤半年。

屏東縣動物之家的野生動物救傷中心，收容民眾撿到的各種特殊寵物，除有雞、鴨、鵝外，竟還有山羊、浣熊、擬鱷龜。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府農業處表示，近來有不少民眾在路邊、水溝、橋下撿到特殊寵物，且物種五花八門，除有雞、鵝、鴨，兔外，還有山羊、擬鱷龜、浣熊，當中浣熊是民眾去年9月在九如鄉九如路三段發現的，浣熊在入所後，中心至少接到10多通電話洽詢，最後牠被宜蘭的一家動物園認養。

至於具有攻擊性的擬鱷龜，農業處說，是民眾在排水溝發現後送至屏科大，再轉送至動物之家，而山羊則很親人，一路跟著騎機車的拾獲者到枋寮警分局石光派出所，員警見狀後趕緊通報農業處動保科。

農業處動保科長李繼雅指出，這些特殊寵物或經濟動物在入所後，會在全國動物收容網站系統公告，也會透過農業處動保臉書粉專公布認領認養資訊，在公告認領14天後，若無人領回，將開放認養。

但李繼雅強調，要當飼主有所條件，需年滿18歲以上並附上財務狀況工作證明、飼養環境含照片等，經審核後還要出示台北e大線上課程「環境教育」動物保護法簡介及案例分享上下兩集完課證明，以及認養須知評估表，因此再次呼籲民眾，要審慎評估自身的飼養能力，再決定是否認養，而認養是以屏東縣民優先，後續會追蹤半年。

