浣熊「黑色星期五」闖酒類商店醉倒廁所 遭「拘留醒酒」後再野放

美國維吉尼亞州愛許蘭（Ashland, VA）一家酒類商店在「黑色星期五」上演一起令人哭笑不得的事件，一隻醉醺醺的浣熊疑似闖入店內入，展開執法單位口中的「酒後暴走」，砸碎多瓶波本威士忌後醉倒在廁所地板上，並且遭到拘留。

福斯新聞與Axios報導，漢諾威郡動物保護與收容所表示，警方循著散落的破碎酒瓶追查到這名「蒙面嫌犯」，發現牠昏了過去，四肢攤開趴在洗手間的地板上。從官方分享的「尷尬」現場照片中，可以看到這隻醉醺醺的浣熊就趴在垃圾桶和馬桶旁。

廣告 廣告

官員表示，警方將這名毛茸茸、很可能還醉得無法自拔的「強盜」帶到動物收容所，等「醒酒後再進行偵訊」。聲明指出：「經過幾小時的睡眠後，除了可能的宿醉和一些糟糕的人生決定，牠沒有任何受傷跡象，已被安全野放，希望能吸取教訓，明白擅自闖入並非解決之道。」

收容所補充指出，由於浣熊是從天花板進入建築物，「順手把攝影機也弄下來」，因此沒有事件影像。警方尚未公布這隻浣熊闖入的動機，不過他們對收容所聲明的回應，是電視選秀評審考威爾（Simon Cowell）鼓掌的GIF圖。

報導此事的記者開玩笑寫道，目前尚不清楚警官是否對浣熊宣讀了提醒當事人有權保持緘默的米蘭達權利、是否需要牠賠償多少損失，以及是否面臨公共醉酒或擅自闖入建築等指控，也無法立即聯絡到這隻浣熊發表評論，可以關注這位「強盜」是否會在除夕夜再次出沒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【看原文連結】

更多udn報導

勞保老年年金該一次領？「這時間點」最划算

早上醒腦不靠咖啡！專家推更有效晨間清醒法

搭機為省錢被迫升等商務艙 1情況能搶到便宜

外帶鼎泰豐辣油被拒 店員大方給外國人原因引論戰