《浩克慢遊》第八季開播 劉克襄感性回憶與王浩一「最後同框」
《浩克慢遊》全新第八季，將在本週四（5日）於公視開播，節目日前於宜蘭蘇澳舉辦特映會，邀請觀眾搶先觀賞第八季首集〈越嶺向海，澳細道—蘇澳、南澳〉，並由節目主持人劉克襄、製作人林彥輝等製作團隊與多位重要節目來賓出席，主持人王浩一之子王柏舜當天亦到場，與觀眾們一同分享父親與《浩克慢遊》的趣事。
《浩克慢遊》2014年開播以來，以「放慢腳步、重新觀看臺灣」為核心精神，跟著劉克襄與王浩一走進山林、海岸、城鎮與小路，不提供制式的旅遊攻略，而是邀請觀眾細細品味容易被忽略的地方與人情。公視節目部經理於蓓華分享，10年前企劃節目時，只是簡單的念頭，把兩位同樣喜歡生活、熱愛土地的中年大叔湊在一起，沒想到一走就是10年。
劉克襄回憶起10年前節目第一次拍攝時空拍機技術還不太成熟，王浩一聽到製作人林彥輝說，節目會使用空拍捕捉畫面時，誤以為是用直升機拍，驚訝不已。沒想到第一次開拍，空拍機出動沒多久就發生墜機事件，讓拍攝團隊相當挫折，也讓劉克襄與王浩一都嚇了一大跳，想不到拍攝如此波折。直到現在節目拍攝至第八季，兩人見證過超過10次空拍機失事意外，如今回想反而覺得別有一番趣味。
他也提到第八季的第一集在南澳拍攝，剛好是他與王浩一最後一次同框。下一集要到湖口、楊梅這兩個老街做拍攝，當天臨時接到王浩一因身體不適，要請假的消息。劉克襄原以為對方只是一次性的缺席，還從家裡帶來一隻臺灣黑熊玩偶作為搭檔的替身，沒想到他就此中途下車。
劉克襄感慨說道：「我不能說南方澳這個地方是一個傷心地，但是幾個熟悉的朋友，都是我來到這邊就會想念起他們。現在這個地方，也是浩一拍攝的最後一集，所以這裏變得意義特別多。」
特映會也邀請王浩一的公子王柏舜出席。王柏舜分享：「當初爸爸得知他要和克襄叔叔搭檔主持電視節目時，打電話跟我分享的語氣非常興奮。過程中我跟拍過幾次，看到他們可以跟彼此一起做一些喜歡做的事情，去探索、去冒險、關心臺灣很用心的人，就覺得爸爸能和克襄叔叔與節目團隊們擁有彼此很不錯。」
新一季上檔之際，節目團隊也特別宣布今年《浩克慢遊》將新開設YouTube專屬頻道，預計會收錄歷年集數的精彩片段，讓更多觀眾粉絲們隨時回味每趟旅程中的美好。
本週四第八季首集訪問到曾擔任公路局長途客運「金馬號」的「金馬號小姐」丁惠華女士，當時專責臺灣最具挑戰性的蘇花公路路線。低調的她私底下透露，其實自己也擔任過「金龍號小姐」，那是由金馬號小姐中再選出的菁英代表，也是1970年代臺灣指標性的公路旅遊象徵。
除此之外還將認識在南方澳漁港最後一位曾繪製「大漁旗」的繪師曾旺根，以及致力於地方創生的獨立書店春陽號、美得冒泡 BEAUTIFOOL等單位，還會與來自泰雅族的小米達人陳明仁，一同認識小米復育的意義與傳統工藝。更多精彩內容，可在本週四首播的集數〈越嶺向海，澳細道—蘇澳、南澳〉欣賞。
本集預告
《浩克慢遊》全新第八季其他集數還將走訪大甲清水、新化麻豆、中壢八德、合歡越嶺道、楊梅湖口、東北角、白河東山、石崗新社、斗南土庫等地，總共10集，於2/5起每週四晚間9點公視頻道播出；更多資訊請鎖定節目FB粉絲團：www.fb.com/SlowTravelAdventures
