《浩克慢遊》第8季開播 劉克襄感慨回憶王浩一

記者王丹荷／綜合報導

公視節目《浩克慢遊》全新第8季明（5）日將於公視頻道開播，日前在宜蘭蘇澳舉辦特映會，邀請觀眾搶先觀賞第8季首集〈越嶺向海，澳細道－蘇澳、南澳〉，節目主持人劉克襄、製作人林彥輝等製作團隊與多位重要節目來賓出席，主持人王柏舜當天亦到場，與觀眾們一同分享父親王浩一與《浩克慢遊》的趣事；第8季的第1集在南澳拍攝，剛好也是劉克襄與王浩一最後一次同框。

劉克襄表示，第1集在南澳拍攝，下1集要到湖口、楊梅這2個老街做拍攝，當天臨時接到王浩一因身體不適，需要臨時請假的消息。劉克襄原以為對方只會是1次性的缺席，還特別從家裡帶來1隻臺灣黑熊玩偶作為搭檔的替身，沒想到他就此中途下車。劉克襄感慨說道：「我不能說南方澳這個地方是1個傷心地，但是幾個熟悉的朋友，都是我來到這邊就會想念起他們。

劉克襄說：「而現在這個地方，也是王浩一拍攝的最後1集，所以這裏就變得意義特別的多。也希望這個第8季，大家也能幫我們廣為宣傳，因為這是你們最後1次看到我們2個在這裡，努力地想要把臺灣的好，用我們自己所知的分享給大家。」

《浩克慢遊》自2014年開播以來，以「放慢腳步、重新觀看臺灣」為核心精神，跟著劉克襄與王浩一的腳步，走進山林、海岸、城鎮與小路，不提供制式的旅遊攻略，而是邀請觀眾慢下來，細細品味那些容易被忽略的地方與人情。公視節目部經理於蓓華分享，節目並非告訴觀眾「哪裡一定要去」，而是希望提醒大家：「也許這裡，可以慢一點。」

劉克襄回憶起10年前節目第1次拍攝時，當時空拍機技術還不太成熟，王浩一聽到製作人林彥輝說節目會使用空拍機來捕捉畫面時，還誤以為是要用直升機來拍攝、驚訝不已。沒想到第1次開拍，空拍機出動沒多久就發生墜機事件，讓拍攝團隊相當挫折，也讓劉克襄、王浩一都嚇了一大跳，都覺得既心疼又無奈。直到現在節目拍攝至第8季，2人見證過超過10次的空拍機失事意外，如今再回想起來，反而覺得那段狼狽的經歷別有一番趣味，甚至成了他們拍攝經歷中，最值得回味的笑料之一。

特映會現場，也邀請王柏舜出席分享。王柏舜回憶起父親當初接到節目邀約的情況，「當初爸爸得知要和克襄叔叔搭檔主持1個電視節目，打電話跟我分享時，是非常充滿興奮的語氣。過程中我自己也去跟拍過幾次，看到他們可以跟彼此一起做一些自己喜歡做的事情，去探索、去冒險、去關心臺灣這些其實很用心的人，就會覺得爸爸能和克襄叔叔與節目團隊們擁有彼此，我也覺得很不錯。」

主持人劉克襄出席特映會。（公視提供）

主持人王浩一之子王柏舜（左）與節目製作人林彥輝出席特映會。（公視提供）