「浩克」等400位富翁聯合發聲 籲各國對超級富豪加稅

《衛報》21日報導，全球24個國家近400位百萬和億萬富翁，近期共同簽署一封公開信，呼籲將於本週參加「達沃斯世界經濟論壇」的全球領導人，提高針對超級富豪的稅收，以縮小和其他階級間日益擴大的財富差距。

這封公開信簽署者包含美國演員兼電影製作人、在漫威電影中飾演「浩克」的魯法洛（Mark Ruffalo）、英國知名音樂人伊諾（Brian Eno），以及「華特迪士尼公司」創辦人孫女阿比蓋爾迪士尼（Abigail Disney）等人。

魯法洛等人在信中表示，少數坐擁極端財富的全球「寡頭」，已經收買民主、接管政府、箝制媒體言論自由，並壟斷科技與創新，同時加劇貧困與社會排斥，加速地球崩壞。信中強調，「連我們這些百萬富翁都意識到，極度財富者讓其他人失去一切時，毫無疑問地，社會正搖搖欲墜地走向懸崖邊緣。」

致力提高超級富豪稅收的組織「愛國百萬富翁」（Patriotic Millionaires），發布一份針對G20國家3900名資產超過100萬美元者（不包括房地產）的調查指出，有77%的百萬富翁認為，極富有的人會花錢購買政治影響力；也有超過6成受訪者擔心，巨額財富會對民主構成威脅，並支持對超級富豪增稅，將這筆錢用於投資公共服務。

根據國際扶貧組織樂施會報告，去（2025）年全球億萬富翁人數首度突破3000人，創歷史新高。樂施會國際執行董事貝哈爾（Amitabh Behar）表示，「全球最富有的1%富豪，掌握財富已達全球公共財富總和的3倍，凸顯寡頭與普通民眾間的巨大鴻溝。」貝哈爾呼籲各國政府，應立即對超級富豪課稅、優先減少不平等。

什麼是「寡頭」？

根據《劍橋詞典》，寡頭（oligarch）是指極度富有且有權勢的人，尤其指在蘇聯解體後致富的俄羅斯人。寡頭政治（oligarchy）則指由一小群極具權力者控制的政府或社會。《大英百科全書》則解釋，這群人通常會為了貪腐等自私目的行使專制權力。