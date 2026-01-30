浩南哥一現身全劇組失守！鄭伊健魅力太犯規 《百萬人推理》全員告白：都是為了他才接演

李霈瑜與偶像鄭伊健聯手，共同偵破連環殺人案。（Netflix提供）

Netflix影集《百萬人推理》今（30）日公布〈社群網路篇〉花絮，揭露拍攝幕後祕辛，眾演員們分享接演本劇的關鍵原因。提到接演的契機，鄭伊健表示：「一看到劇本就覺得滿新鮮的！」不過其他演員給出的答案卻幾乎一致，全都是「因為鄭伊健，所以我來演」，讓他當場大笑直呼：「沒有啦！」

鄭伊健的魅力讓劇組演員集體「淪陷」，李霈瑜直呼接演原因應該大家都一樣，果然王柏傑同樣秒回「鄭伊健」，李李仁更直接告白：「一切一切都是因為浩南哥，沒什麼好猶豫的。」婁峻碩也坦言自己見到偶像超興奮，李霈瑜則笑說，內心早已澎湃不已，但見面時還要假裝從容、正常打招呼。

李李仁也透露，第一個鏡頭看到鄭伊健的時候很緊張，「心中小鹿一直蹦蹦跳的」，更虧一旁的李霈瑜見到鄭伊健的表情完全是少女心，「整個人是心花怒放，根本沒在演戲」，兩人一搭一唱大告白，讓鄭伊健忍不住笑虧：「哇，他們兩個真的是演員！」

劇中飾演鄭伊健女兒陳宥潔的陳姸霏也抵擋不了男神魅力，笑說：「我是粉絲，我那天真的很誇張，就是爸爸在戲裡面有一個開門的動作，我整個被他帥到，伊健哥就只是開門而已，甚至什麼事情都沒做，超荒謬！」而飾演網紅男團之一的瓦仔楊懿軒則分享：「有一場戲是伊健哥把手指插到我的嘴巴裡，所以我是有吃過伊健哥的手指。」讓一旁的婁峻碩、蔡凡熙和詹懷雲全都不可置信大喊：「哇靠！」

影集同時邀請多位真實網紅客串演出，包括阿翰（飾演阿強）、千千（飾演萬萬）等人。花絮中千千詢問阿翰覺得婁峻碩帥不帥，阿翰立刻用人氣角色「阮月嬌」的語調回應：「電視上比較帥。」讓全場笑翻。婁峻碩不死心再問「那本人呢？」阿翰才改口：「本人比較性感。」婁峻碩這才滿意收下稱讚，現場氣氛相當熱絡。

阿翰與婁峻碩於影集中密切合作，大讚婁峻碩很帥。（Netflix提供）

《百萬人推理》更將劇中的「預言」「追查」與「找出真相」概念延伸到現實世界。Netflix同步宣布，將於2月6日（五）舉辦影集上線派對。在此之前搶先推出「尋找巴巴女巫」線上及實體挑戰，邀請觀眾按照線索一步步循線找出2月6日的活動現場！《百萬人推理》由蘇文聖（蘇三毛）身兼編劇與導演親手打造，聯合金獎團隊監製陳志炫、吳孟謙以及製作人張雅婷並與重磅卡司群鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰 （阿翰）、洪千淑 (千千）等。

