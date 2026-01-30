「浩南哥」鄭伊健讓人集體淪陷！只是開門就帥到陳姸霏超荒謬

李霈瑜（右）與偶像鄭伊健聯手共同偵破連環殺人案。（Netflix提供）

Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》30日公布〈社群網路篇〉花絮，揭露拍攝幕後秘辛，眾演員們分享接演本劇的關鍵原因。提到接演的契機，鄭伊健表示：「一看到劇本就覺得滿新鮮的！」不過其他演員給出的答案卻幾乎一致，全都是「因為鄭伊健，所以我來演」，讓他當場大笑直呼：「沒有啦！」

鄭伊健的魅力讓劇組演員集體「淪陷」，李霈瑜（大霈）直呼接演原因應該大家都一樣，果然王柏傑同樣秒回「鄭伊健」，李李仁更直接告白：「一切一切都是因為浩南哥，沒什麼好猶豫的。」婁峻碩也坦言自己見到偶像超興奮，李霈瑜則笑說，內心早已澎湃不已，但見面時還要假裝從容、正常打招呼。李李仁也透露，第一個鏡頭看到鄭伊健的時候很緊張，「心中小鹿一直蹦蹦跳的」，更虧一旁的李霈瑜見到鄭伊健的表情完全是少女心，「整個人是心花怒放，根本沒在演戲」，兩人一搭一唱大告白，讓鄭伊健忍不住笑虧：「哇，他們兩個真的是演員。」

李李仁因理念不同，時常和衝突同事鄭伊健衝突。（Netflix提供）

劇中飾演鄭伊健女兒陳宥潔的陳姸霏也抵擋不了男神魅力，笑說：「我是粉絲，我那天真的很誇張，就是爸爸在戲裡面有一個開門的動作，我整個被他帥到，伊健哥就只是開門而已，甚至什麼事情都沒做，超荒謬！」而飾演網紅男團之一的瓦仔楊懿軒則分享：「有一場戲是伊健哥把手指插到我的嘴巴裡，所以我是有吃過伊健哥的手指。」讓一旁的婁峻碩、蔡凡熙和詹懷雲全都不可置信大喊：「哇靠。」

《百萬人推理》以神祕的面具網紅「巴巴女巫」為主軸，她不斷在網路上發布預告影片，精準點名每一起駭人命案，引發輿論與恐慌效應。鄭伊健在劇中飾演獨行破案的警探陳家任，與李李仁飾演的何鎮偉雖為同事，卻因理念不同而時常衝突。何鎮偉提醒陳家任：「現在網路媒體天天盯著我們，一出事就完蛋了。」陳家任則回應：「怕完蛋不要當警察。」何振偉再反擊：「完蛋了怎麼當警察。」警察體系內部的拉扯與壓力，也讓案件偵辦更加膠著複雜。

阿翰（左）與婁峻碩於影集中密切合作。（Netflix提供）

談到《百萬人推理》的核心魅力，眾人也不約而同回到「網路」與「真相」這個命題。故事從懸疑的網紅兇殺案出發，融合了現在最夯、也是年輕人最嚮往的職業之一：「YouTuber」與「直播主」，在這兩種角色與平台的交會之中，帶領觀眾與角色們一同尋找真相。李李仁形容：「這是一部綜合了時事、有很多感官刺激的作品。」李霈瑜則補充：「用一個推理懸疑的劇情，來把整個故事演進。」

婁峻碩在劇中飾演網紅「柚子」，他坦言詮釋網紅角色對自己並不陌生，「柚子是一個性格直率、很有義氣的網紅，很中二、很死屁孩的感覺。」劇中他更與鄭伊健有多場激烈對手戲，其中一場直播衝突戲，柚子直接將鏡頭對準陳家任挑釁：「來為大家講幾句話啊，敢殺人不敢講話啊！」瞬間引爆衝突。除了情緒張力強烈的對戲，鄭伊健更有肉身擋車、飛車追逐等高難度動作場面，讓整部作品在推理懸疑之外，也兼具高度視覺刺激與動作張力。《百萬人推理》2月12日上線。

