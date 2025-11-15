浩天宮首辦浩天宏圖學術論壇「媽祖信仰邁向現代化」

【警政時報 林照東／台中報導】台中市梧棲區傳承逾三百年的信仰中心「浩天宮」，今年首度舉辦大型「浩天宏圖學術研討會」，邀集宗教文化學者、地方耆老與宗教組織代表齊聚一堂，系統性梳理大庄媽信仰脈絡、廟務治理與數位化資料建置，象徵地方廟宇邁向專業化治理與文化資產保存的重要里程碑。

在浩天宮舉辦的學術研討會中，主辦單位代表向大會來賓致贈浩天宏圖書法卷軸，象徵媽祖文化薪火相傳，也展現地方宗教文化推動的新階段。（圖/浩天宮提供）

浩天宮主委王經綻表示，廟方已投入大量人力整理媽祖文獻與歷史資料，希望透過研究、記錄與公開化，讓外界清楚了解五十三庄信仰體系的傳承意義。他強調，浩天宮不只是地方信仰重鎮，更是文化記憶的重要軸心，「我們希望這些珍貴資料不再散佚，能成為下一代理解媽祖文化的根基。」

研討會吸引眾多信眾、地方居民與青年團隊踴躍參與，在互動環節中以手勢回應，展現對浩天宮文化工程的支持與期待。（圖/浩天宮提供）

研討會全程座無虛席，從媽祖信仰史、宮廟治理、地方發展到宗教文化的保存策略，專家們以深入淺出的方式分享研究成果，吸引眾多信眾與青年地方團體參與。多名與會學者指出，大庄媽文化長期發揮凝聚力，對梧棲、清水、龍井一帶的社會結構與地方互助精神有深刻影響，值得透過制度化方式保存。

浩天宮主委王經綻向現場民眾分享大庄媽信仰歷史、文獻資料與文化脈絡，並同步播放廟務紀錄畫面，吸引與會者全程專注聆聽。（圖/浩天宮提供）

會中也公布一項重大訊息：浩天宮預計於明年農曆三月初十起駕，舉行為期七天的「大庄媽徒步北港進香」。王經綻主委說，丙午年具承載與重啟的象徵意義，此次徒步進香不僅是宗教儀典，更是地方文化、產業活絡與傳統精神傳承的重要活動，「這是五十三庄一年一度的盛事，也是數百年來從未中斷的信仰力量。」

與會學者洪慶峰教授親手寫下浩天宏圖墨寶與廟方代表共同展示完整手寫文獻，象徵大庄媽文化整理與保存工程正式啟動，是本次研討會的重要亮點。（圖/浩天宮提供）

台灣媽祖文化研究協會理事長蔡相煇指出，媽祖文化已成為台灣重要的文化資產，徒步進香所帶動的觀光、文化體驗與地方合作，更能促成梧棲地區與周邊城鎮的文化再生。

浩天宮表示，未來將持續推動信仰資料數位化、在地文化教育推廣與青年志工培訓，希望大庄媽文化能以更現代、更永續的方式被保存，讓信仰不僅留在廟內，而能走進社區、學校與下一個世代。

