浩子古巴機場驚魂！死纏背包客借錢 隔8年跨海報恩…自嘲「詐騙集團」

浩子2017年時在古巴向韓國背包客借錢(左)，日前拍片扮白鶴報恩。鬧著玩提供



藝人浩子（謝炘昊）出國驚魂嚇呆，差點回不了家。2017年浩子帶著一家人展開長達一年的環遊世界之旅，他回憶最恐怖的經驗「絕對是古巴」。因為當地機能不便，沒想到浩子在機場離開時行李超重，卻不接受刷卡，現金用罄的他只好厚臉皮在機場跟旅客借錢，終於死纏爛打到一名韓國背包客願意借現金。事隔8年，浩子想起此事並且和對方聯繫上，上演白鶴跨海報恩，也曝光這一場出國驚魂。

古巴當地生活機能不便，ATM領現十分困難，浩子離開古巴前，瀟灑地把身上所有現金拿去買了上好的雪茄，正準備開心離境，抵達機場才發現行李費尚未支付。「怎麼可能一個國家的機場不能刷卡？」浩子一派輕鬆安撫家人「機場櫃檯可以刷卡。」沒想到真的只能接受現金，浩子情急之下只能找旅客借錢。

浩子終於找到了一名來自韓國的背包客，「死皮賴臉的一路跟著對方」，更自嘲表示：「如果我是詐騙集團，那我一定是最鍥而不捨的那個。」終於成功說服對方，韓國背包客幫忙領了約等值100美金的古巴幣現金，解決燃眉之急。

付完行李費後，浩子拿出最好的雪茄當作回禮，並與對方合照、交換電子郵件。浩子回想當時情景說：「不知道當時我有多無助，看到家人一臉無辜放空的樣子，我覺得自己真是豬頭。如果沒有這位背包客，我真的不知道要怎麼收場。」

浩子2025 年與同事發想企劃，突然興起親自向這位恩人還錢致謝的念頭。翻出當年留下的 E-mail，雙方重新聯繫後，浩子得知這名韓國背包客目前在日本姬路城附近工作，於是跟鬧著玩YT團隊開始規畫「還錢之旅」。正式見面當天，浩子甚至恥度全開，換上白鶴造型的布偶裝，笑說：「這是白鶴的報恩啊！」

