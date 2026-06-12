浩子在美國被警察強硬威脅「這邊聽我的」 提前申請也沒用

《請世界吃桌》主打在世界各地推廣台灣辦桌文化，最新一集正式前往澳洲雪梨，然而辦桌地點選在在雪梨歌劇院旁的草地區域，屬於國家保護區，申請程序複雜繁瑣且嚴格，令團隊壓力倍增。浩子受訪時回憶，其實在美國辦桌難度同樣極大，甚至有警察出面表示「你們太大聲，我要沒收你們的辦桌！」即便有完成申請手續，還是被強硬回絕。

《請世界吃桌》主打在世界各地推廣台灣辦桌文化，最新一集正式前往澳洲雪梨（圖／三立）

雪梨國家保護區辦桌

由於辦桌地點屬於國家保護區，申請程序繁複且規範極為嚴格，不僅地面不能釘任何物件，就連剩菜、剩水都不能留在現場，以免影響草皮生長，讓團隊是一個頭兩個大。而在準備食材過程中，團隊發現澳洲販售的三杯雞用的雞肉大多不帶骨，全雞還必須事先去除雞頭，讓藍正龍忍不住對總舖師開玩笑說：「不然你就做一個雞頭帶頭上！」

隋棠扛總召重任 流利英文派上用場

身為雪梨場總召的隋棠坦言，在小組會議過程中，焦慮、情緒與壓力曾一度同時湧上心頭，「我個性比較急，也會檢討自己是不是有時候太沒耐心。」即便如此，她仍在深夜持續確認各項細節，只希望辦桌當天能夠順利完成。而隋棠流利的英文能力，也在邀請當地居民及拜會駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉時派上用場，展現強大溝通實力。

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《請世界吃桌》備料（圖／三立提供）

浩子美國辦桌遭警察威脅

「辦桌台灣隊」前往澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場與台北 101 四大世界地標，克服語言、食材、場地限制等難關，成功挑戰「國際級辦桌」創舉。藍正龍、浩子、陳隨意、千千受訪時，一致認為美國辦桌最為困難，浩子解釋，「美國花費昂貴，因為同一個地方有很多人向你要錢，甚至有警察出面威脅『你們太大聲，我要沒收你們的辦桌』」就算向對方解釋已完成申請手續，仍遭警方強硬回絕：「沒有，這邊聽我的！」吃鱉經驗讓團隊萬般無奈。

《請世界吃桌》主持群一致認為「美國紐約」是最多挑戰的國家。（圖／三立提供）

街友闖廚房搜刮物資 竟還手持大花剪

藍正龍深有同感：「每個國家都有困難，若要跟紐約比根本小巫見大巫」還無奈笑說：「熊本站結束後，大家嘴角都在抽動，因為心裡都想著『完了完了，魔王站要來了！』」沒想到竟一語成讖。

陳隨意回憶：「紐約辦桌結束後，就有街友走進廚房開始搜刮剩餘食材，像沙拉油、醬料之類都直接往袋子裡放，工作人員看到馬上跑去阻止，一番爭論後他只好悻悻然離開。沒想到仔細看，才發現對方手上竟然拿著一把園藝用大花剪！」驚悚經過讓眾人聽得目瞪口呆，還好當下沒發生激烈爭執。