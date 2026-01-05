浩子機場遇驚魂「死纏路人借錢」！時隔8年報恩還債曝內情

〔記者林欣穎／台北報導〕浩子曾在 2017 年帶著一家人展開長達一年的環遊世界之旅，回憶起這趟旅行，他笑說最難忘的回憶「絕對是古巴」，並自曝自己曾因為現金不夠無法提取行李，死纏爛打向韓國背包客借錢的故事。

當時因當地生活機能不便，ATM 難以領現，信用卡也時常無法使用，他在離開古巴前，乾脆瀟灑地把身上所有現金拿去買了上好的雪茄，準備心滿意足返程，沒想到到了機場卻發現行李費尚未支付。浩子心想：「怎麼可能一個國家的機場不能刷卡？」還一派輕鬆的安撫家人「沒關係，這裡可以刷卡。」結果櫃檯人員只淡淡吐出兩個字：「現金。」情急之下，浩子竟在機場隨機攔下一位亞洲面孔求助借錢。

原來這名旅人是來自韓國的背包客。浩子笑稱自己當時「死皮賴臉的一路跟著對方」，還自嘲表示：「如果我是詐騙集團，那我一定是最鍥而不捨的那個。」終於成功說服對方，韓國背包客幫忙領了約等值100 美金的古巴幣，解決了燃眉之急。

浩子隨即從行李箱中拿出最好的雪茄當作回禮，還與對方合照、交換電子郵件，事情一解決，他立刻衝去廁所「壓力性宣洩」。回想當下，浩子感嘆地說：「那真的是壓力解除後的真實反應，你不知道我有多無助。回頭看到家人一臉無辜放空的樣子，我真的覺得自己是豬頭。如果沒有這位背包客，我真的不知道要怎麼收場。」

2025 年的某天，浩子與工作團隊聊起這段8年前往事時，突然興起親自向這位恩人還錢致謝的念頭。費了一番功夫，終於翻出當年留下的 E-mail，抱著忐忑的心情寄出信件，沒想到對方很快回信，僅表示自己確實曾在 2007 年到過古巴，但對於借錢這件事早已沒有印象。

雙方重新聯繫後，浩子得知這名韓國背包客目前在日本姬路城附近工作，於是跟鬧著玩YT團隊開始認真規畫這趟「還錢之旅」。正式見面當天，浩子甚至恥度全開，換上白鶴造型的布偶裝，笑說：「這是白鶴的報恩啊！」

在路人投以異樣目光的注視下等待近 10 分鐘，這位恩人終於現身，浩子也順利將遲了 8 年的 100 美金親手歸還。為了這份感恩，浩子專程飛往日本，準備了滿滿的禮物，也讓這段原本只是旅途中的短暫交會，重新牽起彼此的情誼。兩人更約定，未來若對方來到台灣，一定要由浩子親自擔任導遊，回報當年在古巴最關鍵、也最溫暖的一次幫助。

