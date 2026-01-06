浩子沒錢「險困古巴」！8年後「化身白鶴」赴日報恩

娛樂中心／李筱舲報導



藝人浩子（謝炘昊）近日在節目中分享一段驚險又溫暖的往事。8年前他帶著全家環遊世界，他在古巴旅遊時，因花光現金買雪茄，而支付不起機場行李費。在求助無援之際，遇到了一位南韓背包客伸出援手，代領約100美金的古巴幣解救了浩子。這段回憶至今讓浩子難忘，於是在2025年，他決定展開尋人計畫，抱著忐忑的心情寫了電子郵件，竟奇蹟地與對方重新聯繫上，開啟了這段遲來的感謝之旅。





浩子現金全花光「險困古巴」回不來！貴人出手相救「8年後化白鶴報恩」

當年在古巴時，遇到一位南韓旅客解救，領了約100美金的古巴幣幫他度過難關。（圖／翻攝自臉書粉專《浩角翔起笑一個》）

浩子回憶起當年在古巴的驚魂記。當時他準備離開古巴，想說身上還有現金，便瀟灑的把所有現金拿去買雪茄。不料到了機場，才發現自己並未支付行李費用，而且還必須用現金付款，浩子在情急之下死皮賴臉的攔下一位南韓背包客求助，他自嘲自己「如果是詐騙集團，那一定是最鍥而不捨的那個。」最後成功說服這名青年，領了約100美金的古巴幣幫他度過難關，而浩子隨即從行李箱中拿出最好的雪茄當作回禮，並與對方合照、交換電子郵件。

浩子在去年成功連絡上當年的南韓恩人，並償還了當時的100元美金給對方。（圖／翻攝自臉書粉專《浩角翔起笑一個》）

在去年，浩子與工作團隊聊起這段往事，決定親自向這位恩人致謝，翻出當年留下的E-mail，寫了一封信給對方，沒想到對方很快就回信了。浩子得知對方目前在日本姬路城附近工作，便帶著工作團隊飛往日本，展開這趟感謝之旅。見面當天，浩子換上「白鶴布偶裝」，頂著路人異樣的目光在街頭等待，笑稱自己是「白鶴報恩」。兩人見面時，南韓恩人表示已不記得當年借錢的事，但浩子仍堅持親手歸還那100美金，還準備了滿滿的台灣禮物相贈。兩人最後相約，若未來南韓恩人造訪台灣，浩子定會親自擔任導遊，將這份異國情誼延續下去。

