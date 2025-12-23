浩子被抓包偏心林莎！「1反應」當場露餡 大霈爆料：她比我還懂撒嬌

《HiHi導覽先生》今（23）日舉行開播記者會。公視台語台提供

公視台語台《HiHi導覽先生》今（23）日舉行開播記者會，除了原來的主持人浩子、李霈瑜（大霈），本季加入三位全新助理主持林莎、山豬妹、冬天，浩子開玩笑說：「我替大霈感到憂心。」大霈笑說：「他們在做我第三季要做的事，幫忙端盤子、收拾東西。」她自認沒有威脅感，「因為我很高！」但大霈也透露：「他（浩子）就很偏心。」立刻記者被拆穿是偏心林莎，浩子忍不住說出：「林莎超棒！」

《Hi山豬妹（左起）、大霈、公視台語台台長呂東熹、企劃部經理盧柏誠、浩子、林莎、冬天共同合影。公視台語台提供

大霈爆林莎超會撒嬌 浩子細數3助理主持魅力

大霈也爆料：「林莎比我還懂撒嬌！」浩子面對3位助理主持人直呼：「開心，氣氛真的變得很活絡！」不過他隨即細數三人的不同魅力，他形容山豬妹：「外表像無害的小動物，但有一個很神奇的才藝，叫做自帶光芒、自帶流量。」甚至分享她在其他節目中出現時，觀看數明顯成長，「她進來《HiHi導覽先生》，我相信會有更多人看到我們的節目。」

林莎怕台語突然卡關 山豬妹首次錄影每刻都緊張

首次加入節目的林莎坦言，最緊張的瞬間就是台語突然卡關，「想講的話翻成台語到底是什麼，整個人會瞬間當機。」但她也分享，用台語聽科普反而更有記憶點，尤其是廟宇與美食主題，讓知識變得更親切。

廣告 廣告

山豬妹笑說第一次錄影每個瞬間都很緊張，尤其端菜時深怕把湯湯水水灑出來，但她最著迷的是辦桌文化，「看到廚師談到自己的菜、眼睛閃閃發亮的時刻，真的很感動。」冬天則分享，第一次錄影最擔心的是「怕自己沒有把導覽先生介紹好」，但也因此更加投入。她表示，自己最有興趣的是台語本身，「聽到不同地方的腔調真的很有趣，也讓我更認識台灣的文化、風景與美食。」

浩子表示第四季內容更加豐富，氣氛也變得更為活絡。公視台語台提供

浩子喊絕不放棄節目 出生台灣是種福氣

談到節目長壽的原因，大霈表示，浩子雖然跑過很多外景，「還是有很多他沒聽過的事情、沒吃過的東西，我們驚訝和喜歡的心情都很真實，還是很難得也有浩子哥不知道的事情。」浩子打趣說：「這個節目我絕對不會放棄，可以直接把流程拿到外景節目複製貼上。」他更強調節目內容非常用心細膩，「生在台灣真的是我們的福氣！」《HiHi導覽先生》公視台語台12月25日起，週四、週五20:00播出，公視＋、DayDay台語台YT同步上架。



回到原文

更多鏡報報導

機師爸爸過世「飛加拿大見最後一面」！大霈抱骨灰回台：沒有任何遺憾

王ADEN慘遭北跨除名！LULU驚訝發聲 偉晉曝危機處理態度：不會生氣

林襄爆「價碼太高」遭公司冷凍！經紀人長文回應：去年確實紛紛擾擾