浩子遊古巴身無分文！「急攔陌生人借錢」花8年找回恩人

浩子2017年在古巴機場與韓國背包客借了美金100元。（圖／鬧著玩提供）





藝人浩子（謝炘昊）曾在2017年帶著一家人展開長達一年的環遊世界之旅，回憶起這趟旅行，當時因古巴生活機能不便，ATM難以領現，信用卡也時常無法使用，他在離開前，瀟灑地把身上所有現金拿去買了上好的雪茄，沒想到到了機場卻發現行李費尚未支付，情急之下，浩子竟在機場隨機攔下一位亞洲面孔求助借錢。

原來這名旅人是來自韓國的背包客。浩子笑稱自己當時「死皮賴臉的一路跟著對方」，還自嘲表示：「如果我是詐騙集團，那我一定是最鍥而不捨的那個。」終於成功說服對方，韓國背包客幫忙領了約等值100美金的古巴幣，解決了燃眉之急。浩子隨即從行李箱中拿出最好的雪茄當作回禮，還與對方合照、交換電子郵件。

事情一解決，他立刻衝去廁所「壓力性宣洩」。回想當下，浩子感嘆地說：「那真的是壓力解除後的真實反應，你不知道我有多無助。回頭看到家人一臉無辜放空的樣子，我真的覺得自己是豬頭。如果沒有這位背包客，我真的不知道要怎麼收場。」

浩子8年後(2025)化身白鶴報恩還錢。（圖／鬧著玩提供）

2025年的某天，浩子與工作團隊聊起這段8年前往事時，突然興起親自向這位恩人還錢致謝的念頭。費了一番功夫，終於翻出當年留下的 E-mail，抱著忐忑的心情寄出信件，沒想到對方很快回信，僅表示自己確實曾在2007年到過古巴，但對於借錢這件事早已沒有印象。

雙方重新聯繫後，浩子得知這名韓國背包客目前在日本姬路城附近工作，於是跟鬧著玩YT團隊開始認真規畫這趟「還錢之旅」。正式見面當天，浩子甚至恥度全開，換上白鶴造型的布偶裝，笑說：「這是白鶴的報恩啊！」

在路人投以異樣目光的注視下等待近10分鐘，這位恩人終於現身，浩子也順利將遲了8年的100美金親手歸還。為了這份感恩，浩子專程飛往日本，準備了滿滿的禮物，也讓這段原本只是旅途中的短暫交會，重新牽起彼此的情誼。兩人更約定，未來若對方來到台灣，一定要由浩子親自擔任導遊，回報當年在古巴最關鍵、也最溫暖的一次幫助。



