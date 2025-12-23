浩子驚爆「偏心林莎」！大霈遭笑地位不保：她比我會撒嬌

浩子、大霈攜手林莎、山豬妹、冬天一起主持節目。（圖／公視台語台提供）





節目《HiHi導覽先生》正式邁入第四季，23日舉行開播記者會，除了主持人浩子與李霈瑜（大霈）持續帶領觀眾外，本季加入三位全新助理主持林莎、山豬妹、冬天，組成「HiHi三顆星」，一集一位輪番登場，激盪出全新的節目火花，談到節目長壽的原因，浩子打趣說：「這個節目我絕對不會放棄，可以直接把流程拿到外景節目複製貼上。」

本季加入三位助理主持人林莎、山豬妹和冬天，浩子開玩笑說：「我替大霈感到憂心。」大霈笑說：「他們在做我第三季要做的事，幫忙端盤子、收拾東西。」她自認沒有威脅感，「因為我很高！」但大霈也透露：「他（浩子）就很偏心。」立刻被媒體拆穿是偏心林莎，更忍不住說出：「林莎超棒！」浩子說看到冬天主持就會想到阿翔，冬天因此被封為「女版阿翔」，山豬妹則表示首度主持節目一直胖，現場眾人也發現三個女生代表不同尺寸，可以組成「S、M、L」團體。

浩子被爆料偏心林莎。（圖／公視台語台提供）

大霈表示三位助理主持人意外成為節目的「潤滑劑」，她笑說：「林莎比我還懂撒嬌。」自然的親和力讓節目多了柔軟的互動感；山豬妹的綜藝感則是超級呆萌，常常在不經意的瞬間拋出笑點；而冬天則是用功型的好姊姊，準備度高、給人很安心的感覺，「她們三個的特質都很不一樣，也讓節目呈現出完全不同的色彩。」

談到跨年行程，浩子和大霈表示都是陪家人，山豬妹去拜拜：「請各位神明多多照顧，不能為難人，只能拜託神明。」冬天表示會待在家陪狗，林莎透露將回高雄陪家人，但浩子今年沒有接跨年活動，浩子看得很淡：「珍惜當下，沒有的時候就陪家人。」他表示今年已經做太多挑戰自己的事情，不只開紅酒課，久未拍戲的他再度演出戲劇，兩個星期有大量哭戲，他直呼：「快死掉！」



