浩子、阿翔錄影互甩巴掌 Sandy吳姍儒看傻眼

記者王丹荷／綜合報導

浩子、Sandy」吳姍儒主持，許效舜、黃豪平擔任評審團陣容的《Talk Talk秀台語》第2季，戰況愈來愈激烈，節目選手之間的壓力與火藥味更是一觸即發；明（28）日邀請「浩角翔起」第二帥的阿翔（陳秉立）擔任節目評審。浩子、阿翔多年來屢傳不合，未料2人竟真的在節目上互賞巴掌，讓Sandy看傻眼。

本週開始集結第1、2季的優勝選手PK，以「捀出手路菜，好膽做你來」為主題，經過多輪比賽，選出冠軍。參賽者「妹迪in台灣」說學逗唱、幽默有趣，獲得許效舜的多次稱讚，更曾警告浩角翔起：「好在你們不同時代，不然現在就沒有『浩角翔起』了。」浩子也說，「妹迪in台灣」默契很好，只要1個眼神就懂對方，因此不認輸的他與阿翔搬出所有技能展現默契，沒想到他們比著比著就突然對彼此動手、打巴掌，毫不手軟的模樣驚呆現場。

另外，呂文婉在上集節目中坦承，她除了很會講話還很會「變臉」，分享有次搭飛機時遇到後排小孩吵不停、父母卻不顧的窘境，她忍無可忍後回頭怒瞪，結果僅獲得30秒的寧靜。後來，她被家長認出是呂文婉、立刻笑臉回應，直呼：「我又背叛我自己了」，感嘆身為公眾人物不得不雙面；相關短影音在社群上引起熱議，不少網友都在討論要如何應對在公開場合吵鬧的小孩。

浩子（左）、阿翔傳不和多年。（公視台語台提供）

Sandy（左起）、阿翔、許效舜、黃豪平、浩子為《Talk Talk秀台語》帶來精采節目內容。（公視台語台提供）