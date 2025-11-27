浩子、阿翔「台上互賞巴掌」Sandy看傻 呂文婉搭機「怒瞪小孩被認出」超尷尬

浩子、阿翔互打巴掌？！激烈衝突驚呆Sandy。公視台語台提供

《Talk Talk秀台語》第二季由浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，評審長由「台語大師」許效舜領軍，搭配黃豪平加入評審團陣容，戰況越來越激烈，節目選手之間的壓力與火藥味更是一觸即發！本週五（28日）節目邀請到「浩角翔起」的阿翔（陳秉立）擔任節目評審，浩子、阿翔多年來屢傳不合，未料2人竟真的在節目上互賞巴掌，讓Sandy看傻眼。

本週開始，《Talk Talk秀台語》集結第一、二季的優勝選手PK，以「捀出手路菜，好膽做你來」為主題，經過多輪比賽，選出冠軍。參賽者「妹迪in台灣」說學逗唱、幽默有趣，獲得許效舜的多次稱讚，更曾警告浩角翔起：「好在你們不同時代，不然現在就沒有浩角翔起了」。

Sandy（左起）、阿翔（陳秉立）、許效舜、黃豪平、浩子為本週五《Talk Talk秀台語》帶來精彩連連的節目內容。公視台語台提供

浩子也說，「妹迪in台灣」默契很好，只要一個眼神就懂對方，因此不認輸的他與阿翔搬出所有技能展現默契，只是沒想到，他們比著比著就突然對彼此動手、打巴掌，不手軟的模樣驚呆現場所有人。

呂文婉在上集節目中坦承身為公眾人物公眾人物不得不成為「雙面人」。公視台語台提供

另外，呂文婉在上集節目中坦承，她除了很會講話還很會「變臉」。她說，他有次搭飛機時遇到後排小孩吵不停、父母卻不顧的窘境，她忍無可忍後，回頭怒瞪，結果僅獲得30秒的寧靜。後來，她被家長認出是呂文婉，她立刻笑臉回應，直呼「我又背叛我自己了」，感嘆身為公眾人物不得不雙面；相關短影音在社群上引起熱議，不少網友都在討論要如何應對在公開場合吵鬧的小孩。



