浩瀚父母恩音樂手語劇 台上台下皆動容

做人的道理可以到哪裡學習呢？不僅小孩和少年需要，就連身為人父人母的大朋友也很需要學習做人的道理。每一年，雪隆慈濟都會在數個社區開班親子班和慈少班，傳授慈濟人文教育的精髓。

由馬來西亞雪隆親子和慈少班重新演繹《浩瀚父母恩》音樂手語舞臺劇，作為人文教育課程的成果作品，這將近50多天的練習過程，讓青少年們有絲絲的體會。

慈少 張嘉恩：「 一開始就想著，演孕婦 好像很好玩一下，直到彩排的時候，真的裝了一個肚子上去，而且是九個月，她肚子是很大個的，然後我就發現，其實行動很不方便，然後媽媽的話，她是真的是有重量在裡面，她會更辛苦。」

慈少 楊芷瑩：「師姑在叫我們大聲唱，因為我們一定要，想想自己的父母之類的，我是有點感動，我就是有點想流眼淚。」

為期四個月的慈濟親子班和慈少班，父母必須陪同參與；家長全心投入學習，放下威嚴，孩子則開始敞開心房，重新修復親子之間的連結。

在"子過"劇情中飾演「爸爸」，其實是一位媽媽反串演出。她的先生在2024年突然逝世，留下兩個孩子和滿滿的思念。

家長 陸婉楹：「去年師兄往生過後，我也要學習當一個爸爸，也要做一個媽媽，當爸爸對我來講 是非常挑戰，因為我完全不懂，我是一個媽媽，就是見一步走一步，做好我自己的本分。」

陸婉楹的女兒 鄭柏寧：「爸爸往生的這段心得就是，他其實之前在慈濟，也是一個受證了的菩薩，他也是慢慢把我們整家人，帶入了這個那麼善的環境下，我相信 他離開之前 所做的一切，都是為現在的我們鋪路。」

舞臺劇把深奧的佛法，透過易懂的歌詞，加上少兒生動的演繹，讓親友觀眾感受父母恩重如山，喚醒為人子女應盡的孝道和感恩心。

