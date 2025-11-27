浩然敬老院辦手沖咖啡初級檢定 長者跨域學習展現高齡生活美學

【警政時報 包克明／臺北報導】台北市立浩然敬老院今（27）日與台灣愛咖啡推廣協會合作，舉辦「手沖咖啡初級檢定」，讓長者透過專業訓練領略手沖咖啡的魅力，在日常生活中融入美學、節奏與品味，開啟高齡生活美學的新風貌。

全體參與長者與指導團隊開心合影，浩然敬老院院長陳肯玉（前排右三）與台灣愛咖啡推廣協會秘書長李國憲（前排右四）共同見證長者的手沖咖啡學習成果。(圖／記者翻攝)

此次課程由專業咖啡師親自指導，帶領長者從認識咖啡豆開始，學習研磨、悶蒸、繞圈注水及風味品鑑等手沖技法。長者們以穩健手法反覆練習，專注於水流控制與風味變化，不僅體驗「慢活」的樂趣，也在完成檢定認證後獲得成就感與自信心。

浩然敬老院手沖咖啡社初階檢定活動中，第三名得主由浩然敬老院院長陳肯玉親自頒獎，展現長者積極參與學習的喜悅與自信。(圖／記者翻攝)

浩然敬老院院長陳肯玉表示，照顧高齡者不僅是提供生活協助，更是要協助他們探索興趣、展現能力。透過手沖咖啡課程，長者能訓練手部精細動作、提升專注力，並在過程中建立自我價值，是兼具樂活與復能意義的活動。

手沖咖啡社初階檢定實作現場，長者專注沖煮咖啡，展現優雅與穩定的手沖技巧。(圖／記者翻攝)

台灣愛咖啡推廣協會秘書長李國憲則指出，咖啡是一種生活態度，不只是飲品。讓長者從沖煮到品味的過程中感受質感生活，有助於營造更具文化與溫度的照護環境，展現高齡照顧的新想像。

浩然敬老院表示，未來將持續推出更多元的學習方案，協助住民精進興趣、展現專長，打造更富活力與美感的高齡生活。

