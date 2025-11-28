浩角翔起真不合？浩子、阿翔「互打巴掌」爆衝突 吳姍儒看傻眼

藝人浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒近來一同主持《Talk Talk秀台語》，最新一集邀請阿翔（陳秉立）擔任飛行評審。因「浩角翔起」多年來屢傳不合，未料浩子與阿翔此次竟在節目上互賞巴掌，讓吳姍儒看傻眼。

浩子（左）、阿翔（右）在《Talk Talk秀台語》攝影棚互打巴掌。（圖／公視台語台提供）

浩子與阿翔的表演驚豔全場。（圖／公視台語台提供）

在該集節目中，阿翔擔任評審，評判選手們的台語程度，而當中一組參賽者「妹迪in台灣」說學逗唱、幽默有趣，獲得評審長許效舜的多次稱讚，更警告浩子、阿翔：「好在你們不同時代，不然現在就沒有浩角翔起了！」

吳姍儒（左起）、阿翔、許效舜、黃豪平、浩子一同參與《Talk Talk秀台語》。（圖／公視台語台提供）

浩子也提到，「妹迪in台灣」默契很好，只要一個眼神就懂對方，因此不認輸的他與阿翔搬出所有技能展現默契，只是沒想到，他們比著比著就突然對彼此動手、打巴掌，不手軟的模樣驚呆現場所有人。

《中天關心您|拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

保護專線：113/ 110

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

金馬62/完整名單出爐！張震、范冰冰奪影帝后 《大濛》獲最大獎

結婚4年！許瑋甯、邱澤首公開絕美婚紗照 月底盛大補辦婚禮

金鐘60/「一代女皇」潘迎紫降臨典禮 超豪華頒獎嘉賓陣容曝光