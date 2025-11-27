浩角翔起真的不合？公然「大打出手」驚人畫面不忍了

浩子（左）、阿翔登上《Talk Talk秀台語》第二季互動。（公視台語台提供）

《Talk Talk秀台語》第二季28日邀請「浩角翔起」阿翔（陳秉立）擔任節目評審，浩子、阿翔多年來屢傳不合，未料2人竟真的在節目上互賞巴掌，讓Sandy看傻眼。

本周開始，《Talk Talk秀台語》集結第一、二季的優勝選手PK，以「捀出手路菜，好膽做你來」為主題，經過多輪比賽，選出冠軍。參賽者「妹迪in台灣」說學逗唱、幽默有趣，獲得許效舜的多次稱讚，更曾警告浩角翔起：「好在你們不同時代，不然現在就沒有浩角翔起了。」

廣告 廣告

浩子也說，「妹迪in台灣」默契很好，只要一個眼神就懂對方，因此不認輸的他與阿翔搬出所有技能展現默契，只是沒想到，他們比著比著就突然對彼此動手、打巴掌，不手軟的模樣驚呆現場所有人。

更多中時新聞網報導

假日輕症就醫 每周成長1成

賴佩霞靠音樂挺過不幸

范冰冰封后3通電話暴哭3回