浩角翔起真的不合！浩子、阿翔互甩巴掌 Sandy吳姍儒傻眼不敢吭聲

《Talk Talk秀台語》第二季由浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，評審長由「台語大師」許效舜領軍，搭配黃豪平加入評審團。本周五（11/28）邀請「浩角翔起」第二帥的阿翔（陳秉立）擔任節目評審，浩子、阿翔多年來屢傳不合，未料2人竟真的在節目上互賞巴掌，讓Sandy看傻眼。

浩子、阿翔在節目上互甩巴掌。（圖／公視台語台提供）

參賽者「妹迪in台灣」說學逗唱、幽默有趣，獲得許效舜的多次稱讚，更曾警告浩角翔起：「好在你們不同時代，不然現在就沒有浩角翔起了」。浩子也說，「妹迪in台灣」默契很好，只要一個眼神就懂對方，因此不認輸的他與阿翔搬出所有技能展現默契，只是沒想到，他們比著比著就突然對彼此動手、打巴掌，不手軟的模樣驚呆現場所有人。

浩子、阿翔屢傳不合。（圖／公視台語台提供）

另外，呂文婉在上集節目中坦承，她除了很會講話還很會「變臉」。她說，有次搭飛機時遇到後排小孩吵不停、父母卻不顧的窘境，她忍無可忍後，回頭怒瞪，結果僅獲得30秒的寧靜。後來，她被家長認出是呂文婉，她立刻笑臉回應，直呼「我又背叛我自己了」，感嘆身為公眾人物不得不雙面。

